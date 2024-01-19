Участниками несанкционированной акции в Уфе оказались туристы

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:49
На предупреждения разойтись от сотрудников правоохранительных органов, участники акции в поддержку активиста Фаиля Алсынова* отвечают: «Мы туристы, пришли на памятник посмотреть».
Также ранее участники акции водили хороводы и пели песни на башкирском языке.
Напомним, жители Уфы вышли на митинг в поддержку активиста Фаиля Алсынова*, приговоренного к четырем годам лишения свободы за его высказывания. По мнению следствия, во время одного из выступлений активист высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова* был намеренно искажен.
Ранее подобные акции прошли в Баймаке.