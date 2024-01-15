На оглашение приговора Фаилю Алсынову собрались тысячи человек

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Несколько тысяч человек собралось в Баймаке на вынесение приговора активисту Фаилю Алсынову, ранее руководившему общественной организацией «Башкорт»*, для которого ранее запросили четыре года лишения свободы в колонии поселении. Собравшиеся скандировали: «Свободу!».
По информации телеграм-канала, оглашение приговора перенесли на среду, 17 января.
В 2023 году экс-лидер запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»* выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, в апреле на одной из акций он выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова был намеренно искажен.
По информации телеграм-канала, оглашение приговора перенесли на среду, 17 января. Отмечается, что перед въездом в город полиция останавливала машины и проверяла документы у водителей.
* 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.