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В Башкирии несколько тысяч человек пришли на вынесение приговора Фаилю Алсынову

На оглашение приговора Фаилю Алсынову собрались тысячи человек

15 января 2024, 08:11
Фото: Фаиль Алсынов// VK.com

В Башкирии несколько тысяч человек пришли на вынесение приговора Фаилю Алсынову

Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Несколько тысяч человек собралось в Баймаке на вынесение приговора активисту Фаилю Алсынову, ранее руководившему общественной организацией «Башкорт»*, для которого ранее запросили четыре года лишения свободы в колонии поселении. Собравшиеся скандировали: «Свободу!».

По информации телеграм-канала, оглашение приговора перенесли на среду, 17 января.

Видео: «Осторожно, новости"// Telegram

В 2023 году экс-лидер запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»* выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, в апреле на одной из акций он выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова был намеренно искажен.

По информации телеграм-канала, оглашение приговора перенесли на среду, 17 января. Отмечается, что перед въездом в город полиция останавливала машины и проверяла документы у водителей.

* 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

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#Политика#Происшествия#Видео#Суд#Новости Башкирии#Фаиль Алсынов#Азамат Нухов#Приговор суда
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