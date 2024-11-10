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Митинг

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2024
Уфимские чиновники вышли к людям из-за скандальной улицы
10 ноября, 11:47
Первый приговор по «Баймакскому делу» вынесли в Орске
19 июля, 07:37
Кто стрелял в Трампа?
Рассказываем всё, что известно о покушении на кандидата в президенты США.
14 июля, 11:15
В Башкирии задержали еще двоих участников митингов в поддержку Фаиля Алсынова*
6 февраля, 10:25
«Голову в песок совать не надо»: Радий Хабиров высказался о митинге в Уфе
На митинг-концерт, состоявшийся в Уфе в прошлую пятницу, пришло несколько десятков тысяч человек.
29 января, 07:58
Задержанный после митинга житель Башкирии умер в автозаке
Об этом сообщает портал «Мой Башкортостан» со ссылкой на источник в Кугарчинском районе.
26 января, 16:28
«Протягиваю руку дружбы»: как прошел митинг за единство Башкортостана
По данным организаторов, митинг посетило порядка 50 тысяч человек. О том, как прошло одно из самых масштабных уфимских мероприятий — в материале Mkset.
26 января, 14:20
Пятьдесят тысяч человек пришло на митинг-концерт за единство Башкортостана
Цифры называют организаторы мероприятия.
26 января, 11:58
Суд избрал меру пресечения участникам несанкционированного митинга в Баймаке
22 января, 11:13
Участниками несанкционированной акции в Уфе оказались туристы
19 января, 07:32
Хороводы и песни: что происходит на несанкционированном митинге в центре Уфы
19 января, 06:59
В Уфе проходит митинг: участники вышли с плакатами в поддержку Фаиля Алсынова*
На площади перед памятником Салавату Юлаеву собралось до нескольких сотен человек.
19 января, 06:22
«Не церемониться»: после митинга в Баймаке силовикам Башкирии дали новые указания
18 января, 12:31
После оглашения приговора Фаилю Алсынову* в Баймаке начались беспорядки
17 января, 10:03
Фаиля Алсынова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
16 января, 12:10
2021
Мэрия Уфы предложила жертвам «черных риэлторов» отложить митинг до конца пандемии
5 августа 2021, 11:48
На митинге в поддержку Навального в Уфе задержали порядка 300 человек
23 апреля 2021, 05:37
Полицейские автозаки двинулись за митингующей толпой к Дворцу молодёжи в Уфе
21 апреля 2021, 15:59
ОМОН преградил дорогу митингующим около универмага «Уфа»
21 апреля 2021, 15:31
В Уфе на митинге в поддержку Навального задержали журналиста
21 апреля 2021, 15:22

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