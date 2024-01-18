«Моя личная вина»: Радий Хабиров высказался о Фаиле Алсынове* и событиях в Баймаке

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Глава Башкирии рассказал о своём отношении к произошедшему в Баймаке. Это его первое публичное высказывание на тему уголовного дела Фаиля Алсынова и последовавших вслед за приговором событий.
Фаиля Алсынова* — активиста национального башкирского и экологического движения — приговорили к 4 годам колонии общего режима. Приговор привёл к противостоянию правоохранителей и народа, пришедшего к зданию суда поддержать Алсынова. В ход были применены светошумовые гранаты, слезоточивый газ и дубинки.
Хабиров рассказал, что с начала работы в должности главы республики он говорил о том, что «не будет терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию». Он назвал своим «долгом» защиту республики от «попыток раскачать межнациональное согласие»:
— Я должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие — по признаку национальности, языка, веры. Это мои полномочия, мой долг.
Приговор в отношение Алсынова Хабиров назвал тяжёлым. Однако чиновник считает правильным, что в 2020 году движение «Башкорт»** было признано экстремистским. По мнению главы региона, руководители организации не понимали этого и привлекались к ответственности «в той или иной форме». В тексте, посвящённом биографии Алсынова, мы рассказывали, что Хабиров упрекнул участников движения «Башкорт» в «шовинизме» и «расизме».
Глава Башкирии упомянул, что Алсынов ранее привлекался к административной ответственности по экстремизму, а также включён в реестр лиц, причастных к экстремизму.
— Это очень серьезные обвинения.
Тех людей, которые «надевают на себя маску доброго экоактивиста, патриота» и «маскируются под мирных чабанов», господин Хабиров называет предателями, так как «призывают к отделению Башкортостана от России» и «партизанской войне». В их числе он назвал Руслана Габбасова***, бывшего соратника Алсынова.
Губернатор признаёт, что в какой-то мере есть вина регионального и районного руководства в произошедшем:
— Я переживаю — где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят. <.> Нам нужно более активно рассказывать, чем мы живём и что это за люди. Поэтому эту работу будем продолжать. А так Башкортостан развивается, будем идти вперёд.
Вслед за Толкачёвым Радий Хабиров поблагодарил баймакцев за то, что те «пришли, посмотрели, ушли».
Ранее бывший министр культуры и вице-премьер Башкирии назвал руководство Башкирии во главе с Радием Хабировым «некомпетентным», использующим «нерелевантные инструменты».
* — Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в список экстремистов.
** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и её деятельность запрещена на территории России.
*** — Росфинмониторинг включил Руслана Габбасова в список экстремистов. Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.