«Моя личная вина»: Радий Хабиров высказался о Фаиле Алсынове* и событиях в Баймаке

Приговор в отношение Алсынова Хабиров назвал тяжёлым. Однако чиновник считает правильным, что в 2020 году движение «Башкорт»** было признано экстремистским. По мнению главы региона, руководители организации не понимали этого и привлекались к ответственности «в той или иной форме». В тексте, посвящённом биографии Алсынова, мы рассказывали, что Хабиров упрекнул участников движения «Башкорт» в «шовинизме» и «расизме».