В Башкирии силовики задержали активиста Фаиля Алсынова

В апреле этого года Алсынов участвовал в сходе граждан в Баймакском районе против планов добывающих компаний. Он считает, что местному населению не нужны карьеры для добычи золота. По данным телеграм-канала Куштау Байрам, именно за это выступление был задержан Алсынов. Также сообщается, что в его квартире в Уфе и в доме его родителей в селе Юлдыбаево прошли обыски.