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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 11:27

В Башкирии прошли обыски у активиста, выступавшего против золотодобычи

В Башкирии силовики задержали активиста Фаиля Алсынова

12 октября 2023, 09:44
Фото: 1MI

В Башкирии прошли обыски у активиста, выступавшего против золотодобычи

По информации в СМИ, ему вменяют организацию экстремистского сообщества.

По сообщениям СМИ, сегодня утром был задержан Фаиль Алсынов. По данным телеграм-канала КушТау-online, ему вменяется статья об экстремизме.

Фаиль Алсынов известен как общественный деятель, который ранее руководил общественной организацией «Башкорт»* (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ — прим.ред.). Весной 2021 года активист заявлял о том, что его высказывания проверяют в ФСБ на предмет призывов к сепаратизму.

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В апреле этого года Алсынов участвовал в сходе граждан в Баймакском районе против планов добывающих компаний. Он считает, что местному населению не нужны карьеры для добычи золота. По данным телеграм-канала Куштау Байрам, именно за это выступление был задержан Алсынов. Также сообщается, что в его квартире в Уфе и в доме его родителей в селе Юлдыбаево прошли обыски.

По другим данным, сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения для Фаиля Алсынова. Его задержанием занимались сотрудники Следственного управления СК России по Башкортостану.

В пресс-службе МВД не смогли прокомментировать случившееся. В пресс-службе Следственного управления уточняют информацию. По имеющимся сведениям, Фаиля Алсынова отпустили под подписку о невыезде. Данные требуют проверки.

* Организация «Башкорт» признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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