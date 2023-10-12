В Башкирии силовики задержали активиста Фаиля Алсынова

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
По сообщениям СМИ, сегодня утром был задержан Фаиль Алсынов. По данным телеграм-канала КушТау-online, ему вменяется статья об экстремизме.
Фаиль Алсынов известен как общественный деятель, который ранее руководил общественной организацией «Башкорт»* (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ — прим.ред.). Весной 2021 года активист заявлял о том, что его высказывания проверяют в ФСБ на предмет призывов к сепаратизму.
В апреле этого года Алсынов участвовал в сходе граждан в Баймакском районе против планов добывающих компаний. Он считает, что местному населению не нужны карьеры для добычи золота. По данным телеграм-канала Куштау Байрам, именно за это выступление был задержан Алсынов. Также сообщается, что в его квартире в Уфе и в доме его родителей в селе Юлдыбаево прошли обыски.
По другим данным, сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения для Фаиля Алсынова. Его задержанием занимались сотрудники Следственного управления СК России по Башкортостану.
В пресс-службе МВД не смогли прокомментировать случившееся. В пресс-службе Следственного управления уточняют информацию. По имеющимся сведениям, Фаиля Алсынова отпустили под подписку о невыезде. Данные требуют проверки.
* Организация «Башкорт» признана экстремистской и запрещена на территории РФ.