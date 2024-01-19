Хороводы и песни: что происходит на несанкционированном митинге в центре Уфы

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Участники несанкционированного митинга на площади перед памятником Салавату Юлаеву в Уфе начали водить хороводы. На кадрах с места событий видно, как несколько десятков человек танцуют и поют — на фоне слышна башкирская народная музыка.
По разным оценкам, на площади собралось от нескольких сотен до двух тысяч человек. Как сообщает «Ъ-Уфа», как минимум двоих участников несанкционированной акции задержали сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, жители Уфы вышли на митинг в поддержку активиста Фаиля Алсынова*, приговоренного к четырем годам лишения свободы за его высказывания. По мнению следствия, во время одного из выступлений активист высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова* был намеренно искажен.
15 и 17 января в Баймаке также прошли многотысячные несанкционированные акции. Так, после оглашения приговора Фаилю Алсынову* произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как правоохранителей полицейские теснят протестующих, те же закидывают их снежками.
* — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов.