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Published Сегодня, 06:59

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Updated Сегодня, 07:03

Участники несанкционированного митинга в Уфе танцуют и водят хороводы

Хороводы и песни: что происходит на несанкционированном митинге в центре Уфы

19 января 2024, 06:59
Фото: 1MI

Участники несанкционированного митинга в Уфе танцуют и водят хороводы

По данным СМИ, участие в несанкционированной акции принимают несколько сотен человек.

Участники несанкционированного митинга на площади перед памятником Салавату Юлаеву в Уфе начали водить хороводы. На кадрах с места событий видно, как несколько десятков человек танцуют и поют — на фоне слышна башкирская народная музыка.

По разным оценкам, на площади собралось от нескольких сотен до двух тысяч человек. Как сообщает «Ъ-Уфа», как минимум двоих участников несанкционированной акции задержали сотрудники правоохранительных органов.

Видео: «7×7. Горизонтальная Россия» (признан Минюстом РФ иностранным агентом)

Напомним, жители Уфы вышли на митинг в поддержку активиста Фаиля Алсынова*, приговоренного к четырем годам лишения свободы за его высказывания. По мнению следствия, во время одного из выступлений активист высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова* был намеренно искажен.

15 и 17 января в Баймаке также прошли многотысячные несанкционированные акции. Так, после оглашения приговора Фаилю Алсынову* произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как правоохранителей полицейские теснят протестующих, те же закидывают их снежками.

* — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов.

#Общество#Происшествия#Город#Видео#Митинг#Полиция#Азамат Нухов#Задержания
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