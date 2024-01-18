По горячим следам: суд в Уфе арестовал участников митинга в поддержку Фаиля Алсынова*

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В Уфе арестованы шестеро участников событий возле Баймакского районного суда. Об этом говорится в пресс-релизе Кировского районного суда г. Уфы.
Вчера в Баймаке на 4 года колонии общего режима осудили Фаиля Алсынова*, которого обвиняют в «экстремизме» и «разжигании межнациональной розни». Решение суда повлекло за собой недовольство граждан, которые собрались для поддержки активиста. Столпотворение обернулось к беспорядкам, правоохранительные органы применили силу — слезоточивый газ, светошумовые гранаты, дубинки и щиты. Однако решение Кировского районного суда касается событий, произошедших за 2 дня до этого, когда 15 января суд не смог огласить приговор Алсынову.
Вечером Кировский районный суд рассмотрел 6 материалов о «нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга» по части 6.1 статьи 20.2. Кодекса административных правонарушений РФ. Под суд попали Юлай Аралбаев, Радмир Мухаметшин, Фанзиль Ахметшин, Денис Скворцов, Дмитрий Петров и Ильнар Галин.
По мнению суда, 15 января эти люди были участниками «несанкционированного публичного мероприятия» перед зданием Баймакского районного суда. Сбор людей повлёк за собой «помехи» работе объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры, а также затруднил посещение здания Баймакского районного суда. Проблемы возникли и для коммунальщиков — спецтехника не смогла провести работы по благоустройству, а машины, общественный транспорт и пешеходы столкнулись с «помехами» по улице Революционной.
Кировский районный суд Уфы признал Аралбаева, Мухаметшина, Ахметшина, Скорцова и Петрова виновными по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ и присудил им по 10 суток административного ареста. Галину назначено 13 суток ареста.
Один из участников процесса, Фанзиль Ахметшин, рассказал о произошедшем в соцсети «ВКонтакте»:
— Миңә, Юлай Аралбаевҡа, Радмир Мөхәмәтшинға, Дмитрий Петровҡа, Денис Скворцовҡа, Ильнар Галинға 10 тәүлек арест! Ҙур рәхмәт! Иң ғәҙел хөкөм!
- Мне, Юлаю Аралбаеву, Радмиру Мухаметшину, Дмитрию Петрову, Денису Скворцову, Ильнару Галину — 10 суток ареста! Спасибо большое! Самое справедливое наказание! (перевод с башкирского — прим. ред.).
Постановление суда не вступило в законную силу.
О деле в отношение Фаиля Алсынова высказался глава Башкирии. Он считает себя в том, что власти не полностью доводили до населения сведения о лицах, подобных осужденному деятелю.
Материал артиста Алтыная Валитова в поддержку признанного Росфинмониторингом экстремистом Алсынова оказался заблокирован по требованию Генпрокуратуры России.
* — Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в список экстремистов.