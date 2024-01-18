По горячим следам: суд в Уфе арестовал участников митинга в поддержку Фаиля Алсынова*

Вчера в Баймаке на 4 года колонии общего режима осудили Фаиля Алсынова*, которого обвиняют в «экстремизме» и «разжигании межнациональной розни». Решение суда повлекло за собой недовольство граждан, которые собрались для поддержки активиста. Столпотворение обернулось к беспорядкам, правоохранительные органы применили силу — слезоточивый газ, светошумовые гранаты, дубинки и щиты. Однако решение Кировского районного суда касается событий, произошедших за 2 дня до этого, когда 15 января суд не смог огласить приговор Алсынову.