Хороводы и задержания в Уфе, отрицание пресс-секретаря Путина, беды с автобусами

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В центре Уфы сегодня собралось около тысячи человек, которые устроили «прогулку» в поддержку приговорённого Фаиля Алсынова*. Участники акции, называвшие себя туристами, водили хороводы, пели песни, читали молитвы и пытались остановить автобусы, которые увозили задержанных. Сам Фаиль Алсынов оказался в магнитогорском СИЗО.
Участники мероприятия, проведённого на днях в Баймаке, тоже оказались за решёткой. Баймакский районный суд решил, что 9 граждан заслуживают административного ареста на 9 суток. Участникам схода, проведённого за 2 дня до оглашения приговора Алсынову, присудили от 10 до 13 суток.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, считает, что неправильно называть баймакские события «массовыми беспорядками». Оценка событий, на его взгляд, находится в компетенции местных правоохранителей и властей.
По мнению последних, в их компетенцию не входит работа мессенджеров, на сбои в работе которых жалуются жители Башкирии. В то же время министерство цифрового развития выразило оптимизм, пообещав, что скоро соединение заработает в полном объёме и всё будет, как прежде.
Айгулинский филиал Новофёдоровской школы в Стерлитамакском районе добился ремонта отопления. Родители учеников жаловались на холод в кабинетах, из-за которых учащиеся вынуждены были заниматься в шапках и варежках. Мама одного из учащихся подтвердила Mkset.ru, что в школе проведены ремонтные работы. Для этого детей на несколько дней отправляли на дистанционное обучение.
Антимонопольная служба обнаружила, что мэрия Ишимбая вступила в антиконкурентные отношения с ООО «УралСпецСтрой». Последняя, ещё не дождавшись итогов конкурса на благоустройство набережной Белой и площади Первооткрывателей Башкирской нефти, заключила рассматривала коммерческие предложения от субподрядчиками и заключала с ними сделки. Решается вопрос о привлечении участников сговора к административной ответственности.
К ответственности привлекли руководство «Калтасинских тепловых сетей» за задолженность в 1,2 млн рублей перед своими рабочими. Прокуратура выяснила, что 30 рабочих после увольнения остались без окончательного расчёта за октябрь и ноябрь 2023 года. В предприятии сейчас нет ни главного бухгалтера, ни директора — исполняющий обязанности руководителя уволился 9 января.
Уфимские автобусы снова забиваются до отказа — во всяком случае, двери 39-го автобуса отказываются закрываться с первой попытки. Женщина, обратившаяся в редакцию, рассказала, что на остановке «Художественно-промышленный колледж» не вместившиеся пассажиры вынуждены были дожидаться следующих рейсов с риском опоздать на работу или тратить на такси 300 рублей.
Отсутствие лампочек и фонарей на деревенской улице привело к тому, что администрация сельсовета предстала перед судом. Прокуратура пожаловалась в Бирский межрайонный суд на руководство сельского поселения в Мишкинском районе за то, что на одной из улиц не было фонарей. Суд согласился с мнением истца, посчитав, что без света возможны преступления, аварии, но невозможны ночные прогулки, в том числе для подростков.
* — Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в список экстремистов.