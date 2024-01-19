Хороводы и задержания в Уфе, отрицание пресс-секретаря Путина, беды с автобусами

Отсутствие лампочек и фонарей на деревенской улице привело к тому, что администрация сельсовета предстала перед судом. Прокуратура пожаловалась в Бирский межрайонный суд на руководство сельского поселения в Мишкинском районе за то, что на одной из улиц не было фонарей. Суд согласился с мнением истца, посчитав, что без света возможны преступления, аварии, но невозможны ночные прогулки, в том числе для подростков.