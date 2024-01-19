Детей отправили домой. В Башкирии школу, в которой мёрзли ученики, закрыли на ремонт

Как писал mkset.ru ранее, весной 2023 году в Айгулевском филиале МОБУ СОШ с. Новофёдоровка произошла коммунальная авария, из-за которой в некоторых кабинетах перестало поступать отопление. С тех пор дети вынуждены были заниматься на уроках, сидя в куртках, шапках и варежках.