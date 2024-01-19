Детей отправили домой. В Башкирии школу, в которой мёрзли ученики, закрыли на ремонт

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В школе в Стерлитамакском районе начали ремонтировать систему отопления. Об этом рассказала районная администрация, отвечая на вопросы встревоженных родителей.
Как писал mkset.ru ранее, весной 2023 году в Айгулевском филиале МОБУ СОШ с. Новофёдоровка произошла коммунальная авария, из-за которой в некоторых кабинетах перестало поступать отопление. С тех пор дети вынуждены были заниматься на уроках, сидя в куртках, шапках и варежках.
Температура в классах опускалась до +13, +7°С, что не соответствует санитарным нормам и правилам.
СанПиН от 2.4.2.2821-10 («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях») требует, чтобы в классах температура была в диапазоне от +18 до +24°С.
После обращений родителей, в ситуацию вмешалась районная администрация. Сначала была проведена выездная проверка, которая установила, что «некоторые кабинеты из-за малой циркуляции не прогреваются до температурной нормы». По итогам проверки было решено продолжить утепление входной группы школьного здания. Также власти пообещали установить циркуляционный насос большей мощности «для увеличения проходимости теплоносителя».
На время проведения работ детей отправили на дистанционное обучение. В этом режиме ученики занимались с понедельника по четверг. Сегодня они учились в классах.