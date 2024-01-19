mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Уфимцы столкнулись с переполненным общественным транспортом в утренний час-пик

«Не получилось впихнуться»: в очередной раз уфимские автобусы оказались переполнены

19 января 2024, 09:34

Уфимцы столкнулись с переполненным общественным транспортом в утренний час-пик

Двери автобуса закрылись не с первой попытки.

Автобусы «Башавтотранса» оказались переполнены в утренний час-пик в Уфе. На это корреспонденту Mkset.ru пожаловались читатели.

Камилла каждое утро вынуждена дожидаться 39-го автобуса, следующего маршрутом «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — „Торгово-сервисный комплекс „Пушкинский“. Ей нужно проехать всего 2 остановки, однако путь затрудняется из-за подъёма в городу и заснеженных тротуаров. На 2 км пути уходит не менее 25 минут пешком.

Сегодняшним утром 39-й автобус осуществлял рейсы с интервалом в 25 минут. Автобус, приехавший к остановке «Художественно-промышленный колледж» в 7:55, оказался полностью набит людьми — на видео, предоставленном читательницей, видно, что пассажиры едва вмещаются в салон, а двери закрываются не с первой попытки.

Из-за невозможности втиснуться в автобус, горожанке пришлось вызывать такси — проезд на расстояние двух остановок стоил Камилле 200 рублей.

«Нарисованы вилами по воде». Эксперт высказался о планах разгрузить транспорт в Уфе
Узнать подробнее
#Город#Видео#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Башвтотранс
Подпишитесь
Пресс-секретарь Владимира Путина высказался о беспорядках в Башкирии
Сегодня, 10:48
Девять участников митинга в поддержку Фаиля Алсынова* в Баймаке арестовали
Сегодня, 08:37
Участники митинга в Уфе попытались остановить автобус с задержанными
Сегодня, 08:00
«Моя личная вина»: Радий Хабиров высказался о Фаиле Алсынове* и событиях в Баймаке
Вчера, 07:58
Что известно о Фаиле Алсынове* и за что его приговорили к четырем годам колонии
17 января, 14:50