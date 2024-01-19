«Не получилось впихнуться»: в очередной раз уфимские автобусы оказались переполнены

Камилла каждое утро вынуждена дожидаться 39-го автобуса, следующего маршрутом «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — „Торгово-сервисный комплекс „Пушкинский“. Ей нужно проехать всего 2 остановки, однако путь затрудняется из-за подъёма в городу и заснеженных тротуаров. На 2 км пути уходит не менее 25 минут пешком.