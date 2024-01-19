«Не получилось впихнуться»: в очередной раз уфимские автобусы оказались переполнены

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Автобусы «Башавтотранса» оказались переполнены в утренний час-пик в Уфе. На это корреспонденту Mkset.ru пожаловались читатели.
Камилла каждое утро вынуждена дожидаться 39-го автобуса, следующего маршрутом «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — „Торгово-сервисный комплекс „Пушкинский“. Ей нужно проехать всего 2 остановки, однако путь затрудняется из-за подъёма в городу и заснеженных тротуаров. На 2 км пути уходит не менее 25 минут пешком.
Сегодняшним утром 39-й автобус осуществлял рейсы с интервалом в 25 минут. Автобус, приехавший к остановке «Художественно-промышленный колледж» в 7:55, оказался полностью набит людьми — на видео, предоставленном читательницей, видно, что пассажиры едва вмещаются в салон, а двери закрываются не с первой попытки.
Из-за невозможности втиснуться в автобус, горожанке пришлось вызывать такси — проезд на расстояние двух остановок стоил Камилле 200 рублей.