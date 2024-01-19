Девять участников митинга в поддержку Фаиля Алсынова* в Баймаке арестовали

Напомним, 15 января в Баймаке проходило слушание по делу Фаиля Алсынова*. Активисту были предъявлены обвинения в «возбуждении ненависти на межнациональной почве» (часть 1 статьи 292 УК РФ). По мнению суда, весной 2023 года на сходе граждан активист негативно высказался по отношению к выходцам из Закавказья, Кавказа и Средней Азии. В этот день у здания суда собралась многотысячная толпа из жителей республики, пришедших поддержать активиста.