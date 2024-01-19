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Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Участников митинга в Баймаке привлекли к административной ответственности

Девять участников митинга в поддержку Фаиля Алсынова* в Баймаке арестовали

19 января 2024, 08:37
Фото: 1MI

Участников митинга в Баймаке привлекли к административной ответственности

Об этом сообщает Обеъдинённая пресс-служба судов РБ.

18 января 2024 года Баймакский районный суд Республики Башкортостан рассмотрел девять материалов в отношении участников несанкционированной акции в Баймаке 17 января.

По итогам рассмотрения девять жителей были привлечены к административной ответственности за совершение административного правонарушения (неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции). Всем назначено наказание в виде административного ареста сроком от 8 до 15 суток.

Ранее были арестованы двое участников несанкционированного митинга перед зданием Баймакского райсуда 15 января. По решению Кировского районного суда Уфы, им назначено по 13 и 14 суток заключения.

Также в пятницу, 19 января, несанкционированная акция прошла в Уфе, участие в ней приняли несколько сотен человек. По данным тг-канала «Однажды в Башкирии», на митинге сотрудниками правоохранительных органов было задержано семь человек.

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Напомним, 15 января в Баймаке проходило слушание по делу Фаиля Алсынова*. Активисту были предъявлены обвинения в «возбуждении ненависти на межнациональной почве» (часть 1 статьи 292 УК РФ). По мнению суда, весной 2023 года на сходе граждан активист негативно высказался по отношению к выходцам из Закавказья, Кавказа и Средней Азии. В этот день у здания суда собралась многотысячная толпа из жителей республики, пришедших поддержать активиста.

* — включён в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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