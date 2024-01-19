Рабочие-коммунальщики в Башкирии смогли вернуть причитающиеся деньги

Муниципальное унитарное предприятие «Калтасинские тепловые сети сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» занимается производством и распределением тепловой энергии для потребителей в муниципалитете. Учредителем организации является администрация сельсовета. «Калтасинские тепловые сети» основаны в 2014 году, с тех пор в её адрес было подано 78 арбитражных исков на 132 млн рублей, из которых проигранными оказались 55 дел на 92 млн рублей. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в 2022 году прибыль организации составляла 1,9 млн рублей при выручке в 66 млн рублей.