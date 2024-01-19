Рабочие-коммунальщики в Башкирии смогли вернуть причитающиеся деньги

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Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:12
Муниципальное предприятие «Калтасинские тепловые сети» задолжали зарплату 30 рабочим. За два месяца задолженность составила около 1,2 млн рублей.
Прокуратура Калтасинского района завершила проверку соблюдения трудового законодательства. Выяснилось, что 30 трудящихся МУП «Калтасинские тепловые сети» уволились из предприятия, однако денег за октябрь и ноябрь не получили.
Директор организации привлечён к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации — невыплата зарплаты в установленный срок и получил представление от прокуратуры. Причитающиеся сотрудникам суммы выплачены в полном объёме.
Муниципальное унитарное предприятие «Калтасинские тепловые сети сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» занимается производством и распределением тепловой энергии для потребителей в муниципалитете. Учредителем организации является администрация сельсовета. «Калтасинские тепловые сети» основаны в 2014 году, с тех пор в её адрес было подано 78 арбитражных исков на 132 млн рублей, из которых проигранными оказались 55 дел на 92 млн рублей. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в 2022 году прибыль организации составляла 1,9 млн рублей при выручке в 66 млн рублей.
На звонок корреспондента mkset.ru в предприятии ответила оператор абонентской службы. Она не смогла объяснить причины задолженности, так как в настоящее время в организации нет главного бухгалтера. Также выяснилось, что с 9 января «Калтасинские тепловые сети» остались без исполняющего обязанности директора — предыдущий руководитель Рафи Нургалиев уволился 9 января.