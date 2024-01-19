Стало известно, где находится Фаиль Алсынов*

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Фаиль Алсынов* находится в СИЗО Челябинской области. Об этом рассказал адвокат активиста Ильнур Суюндуков.
Фаиля Алсынова, участника и одного из лидеров башкирского национального и экологического движения, приговорили к 4 годам колонии общего режима в Баймакском районном суде за «возбуждение ненависти» и «экстремизм». Обвинение запрашивало для Алсынова более мягкое наказание. О том, чем известен этот деятель, мы рассказывали в отдельном материале.
Юрист Ильнур Суюндуков рассказал в своём телеграм-канале местоположение подзащитного. По его словам, в настоящее время Алсынов находится в СИЗО Магнитогорска.
— Добрый вечер! Фаиль — в магнитогорском СИЗО. Всем передал привет и выразил благодарность тем, кто вышел в его поддержку. Призывает народ успокоиться и не нарушать закон. Давайте всё будем решать по закону и в здравом уме. — И. Суюндуков (перевод с башкирского — прим. редакции).
— Хәйерле кис! Фаиль Магнитогорскиҙа СИЗО ла, барығыҙға ла күп сәләм, уны яҡлап сыҡҡандарға ҙур рәхмәтен белгертте. Халыҡты тынысланырға, закон боҙмаҫҡа саҡырҙы. Әйҙәгеҙ, айыҡ аҡыл һәм дөрөҫ ҡараш менән эш итәйек. — И. Суюндуков (на башкирском языке — прим. редакции).
Сегодня в Уфе снова состоялось мероприятие в поддержку Алсынова. Участники сходки на площади Салавата Юлаева вели хороводы, молились, пели песни, но это не помогло избежать задержаний.
*— включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.