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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Признанный экстремистом Фаиль Алсынов обнаружился в Челябинской области

Стало известно, где находится Фаиль Алсынов*

19 января 2024, 15:44
Фото: Личная страница Фаиля Алсынова* / vk.com

Признанный экстремистом Фаиль Алсынов обнаружился в Челябинской области

Активист призвал сторонников успокоиться и не нарушать закон.

Фаиль Алсынов* находится в СИЗО Челябинской области. Об этом рассказал адвокат активиста Ильнур Суюндуков.

Фаиля Алсынова, участника и одного из лидеров башкирского национального и экологического движения, приговорили к 4 годам колонии общего режима в Баймакском районном суде за «возбуждение ненависти» и «экстремизм». Обвинение запрашивало для Алсынова более мягкое наказание. О том, чем известен этот деятель, мы рассказывали в отдельном материале.

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Юрист Ильнур Суюндуков рассказал в своём телеграм-канале местоположение подзащитного. По его словам, в настоящее время Алсынов находится в СИЗО Магнитогорска.

— Добрый вечер! Фаиль — в магнитогорском СИЗО. Всем передал привет и выразил благодарность тем, кто вышел в его поддержку. Призывает народ успокоиться и не нарушать закон. Давайте всё будем решать по закону и в здравом уме. — И. Суюндуков (перевод с башкирского — прим. редакции).
— Хәйерле кис! Фаиль Магнитогорскиҙа СИЗО ла, барығыҙға ла күп сәләм, уны яҡлап сыҡҡандарға ҙур рәхмәтен белгертте. Халыҡты тынысланырға, закон боҙмаҫҡа саҡырҙы. Әйҙәгеҙ, айыҡ аҡыл һәм дөрөҫ ҡараш менән эш итәйек. — И. Суюндуков (на башкирском языке — прим. редакции).

Сегодня в Уфе снова состоялось мероприятие в поддержку Алсынова. Участники сходки на площади Салавата Юлаева вели хороводы, молились, пели песни, но это не помогло избежать задержаний.

*— включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

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#Общество#Уфа#Суд#Новости Башкирии#Фаиль Алсынов#Идэль Гумеров
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