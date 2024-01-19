Стало известно, где находится Фаиль Алсынов*

Фаиля Алсынова, участника и одного из лидеров башкирского национального и экологического движения, приговорили к 4 годам колонии общего режима в Баймакском районном суде за «возбуждение ненависти» и «экстремизм». Обвинение запрашивало для Алсынова более мягкое наказание. О том, чем известен этот деятель, мы рассказывали в отдельном материале.