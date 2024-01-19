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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Прокуратура заставила чиновников в Башкирии обустроить уличное освещение

Невозможность ночных прогулок привела к суду чиновника из Башкирии

19 января 2024, 13:01
Фото: 1MI

Прокуратура заставила чиновников в Башкирии обустроить уличное освещение

Первые жалобы на отсутствие фонарей появились в 2021 году.

В Мишкинском районе Башкирии отсутствие уличного освещения стало причиной вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка установила, что в деревне Иштыбаево не горели фонари на улице Салавата Юлаева. Надзорное ведомство решило, что это может привести к авариям в тёмное время суток и угрожает жизни и здоровью населения, а также создает возможности для преступлений и правонарушений, повреждения имущества граждан. Кроме того, прокуратура считает, что отсутствие фонарей ведёт к «нарушению прав и свобод граждан» и ограничивает возможность перемещаться по улицам в ночное время, в том числе — несовершеннолетним.

На странице Радия Хабирова в соцсетях есть комментарий пользователя от 2021 года, в котором пишется, что в деревне Иштыбаево нет фонарей, на что администрация Мишкинского района ответила, что в населённом пункте якобы имеется 8 точек освещения.

С результатами проверки заместитель прокурора района подал иск в Бирский межрайонный суд, чтобы заставить главу администрации Большешадинского сельсовета «включить фонари». Представитель главы администрации сельсовета Расила Аллаярова на заседание не явился, но с иском согласился.

Судья А. Корнилова встала на сторону надзорного ведомства.

#Общество#Прокуратура#Суд#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Мишкинский район
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