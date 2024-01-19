Невозможность ночных прогулок привела к суду чиновника из Башкирии

Проверка установила, что в деревне Иштыбаево не горели фонари на улице Салавата Юлаева. Надзорное ведомство решило, что это может привести к авариям в тёмное время суток и угрожает жизни и здоровью населения, а также создает возможности для преступлений и правонарушений, повреждения имущества граждан. Кроме того, прокуратура считает, что отсутствие фонарей ведёт к «нарушению прав и свобод граждан» и ограничивает возможность перемещаться по улицам в ночное время, в том числе — несовершеннолетним.