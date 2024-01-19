Невозможность ночных прогулок привела к суду чиновника из Башкирии

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В Мишкинском районе Башкирии отсутствие уличного освещения стало причиной вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка установила, что в деревне Иштыбаево не горели фонари на улице Салавата Юлаева. Надзорное ведомство решило, что это может привести к авариям в тёмное время суток и угрожает жизни и здоровью населения, а также создает возможности для преступлений и правонарушений, повреждения имущества граждан. Кроме того, прокуратура считает, что отсутствие фонарей ведёт к «нарушению прав и свобод граждан» и ограничивает возможность перемещаться по улицам в ночное время, в том числе — несовершеннолетним.
На странице Радия Хабирова в соцсетях есть комментарий пользователя от 2021 года, в котором пишется, что в деревне Иштыбаево нет фонарей, на что администрация Мишкинского района ответила, что в населённом пункте якобы имеется 8 точек освещения.
С результатами проверки заместитель прокурора района подал иск в Бирский межрайонный суд, чтобы заставить главу администрации Большешадинского сельсовета «включить фонари». Представитель главы администрации сельсовета Расила Аллаярова на заседание не явился, но с иском согласился.
Судья А. Корнилова встала на сторону надзорного ведомства.