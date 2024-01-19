Чиновники из правительства Башкирии открестились от проблем с Telegram и WhatsApp*

На требования пользователей разобраться с ситуацией отреагировало министерство цифрового развития. Сотрудница ведомства Алевтина Даутова ответила, что вопросы ограничения доступа к мессенджерам находятся «вне компетенции республиканских органов власти». В то же время чиновница заверила граждан, что в скором времени ситуация изменится: