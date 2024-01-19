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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Чиновники рассказали о проблемах при пользовании Telegram и WhatsApp*

Чиновники из правительства Башкирии открестились от проблем с Telegram и WhatsApp*

19 января 2024, 15:17
Фото: 1MI

Чиновники рассказали о проблемах при пользовании Telegram и WhatsApp*

Минцифразвития продемонстрировало оптимизм, пообещав скорое восстановление работы сетей.

Министерство цифрового развития не смогло ответить о причинах в сбоях мессенджеров.

Проблемы с подключением в Telegram начались у пользователей вчера, ранее сложности возникли при попытках общения с помощью WhatsApp. По данным сервисов, отслеживающих стабильность работы приложений, наибольшее количество жалоб пользователи фиксируют в Башкирии.

Страница главы региона Радия Хабирова оказалась заполнена жалобами жителей региона на отсутствие связи по мессенджерам. Люди жалуются, что не могут созвониться и списаться с детьми и родственниками, не способными воспользоваться VPN.

Фото: Скриншот / vk.com

На требования пользователей разобраться с ситуацией отреагировало министерство цифрового развития. Сотрудница ведомства Алевтина Даутова ответила, что вопросы ограничения доступа к мессенджерам находятся «вне компетенции республиканских органов власти». В то же время чиновница заверила граждан, что в скором времени ситуация изменится:

— Скоро соединение восстановится и будет работать как и прежде.

Ранее следком сообщил, что призывы участвовать в несанкционированных акциях осуществлялись через соцсети и мессенджеры, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался называть происходившие события в Баймаке «массовыми беспорядками».

* — принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией.

Пресс-секретарь Владимира Путина высказался о беспорядках в Башкирии
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#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Мессенджеры#Идэль Гумеров
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Пресс-секретарь Владимира Путина высказался о беспорядках в Башкирии
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