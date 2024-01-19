Чиновники из правительства Башкирии открестились от проблем с Telegram и WhatsApp*

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Министерство цифрового развития не смогло ответить о причинах в сбоях мессенджеров.
Проблемы с подключением в Telegram начались у пользователей вчера, ранее сложности возникли при попытках общения с помощью WhatsApp. По данным сервисов, отслеживающих стабильность работы приложений, наибольшее количество жалоб пользователи фиксируют в Башкирии.
Страница главы региона Радия Хабирова оказалась заполнена жалобами жителей региона на отсутствие связи по мессенджерам. Люди жалуются, что не могут созвониться и списаться с детьми и родственниками, не способными воспользоваться VPN.
На требования пользователей разобраться с ситуацией отреагировало министерство цифрового развития. Сотрудница ведомства Алевтина Даутова ответила, что вопросы ограничения доступа к мессенджерам находятся «вне компетенции республиканских органов власти». В то же время чиновница заверила граждан, что в скором времени ситуация изменится:
— Скоро соединение восстановится и будет работать как и прежде.
Ранее следком сообщил, что призывы участвовать в несанкционированных акциях осуществлялись через соцсети и мессенджеры, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался называть происходившие события в Баймаке «массовыми беспорядками».
* — принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией.