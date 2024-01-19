Власти Ишимбая заранее знали, кому отдадут контракт на 34 млн рублей

Так, муниципальный контракт был заключён 12 апреля 2022 года, в то время как поиск субподрядной организации, которая должна была заниматься благоустройством вместо «УралСпецСтроя», последним начался заранее. Например, за месяц до заключения сделки (10 и 15 марта) фирма рассмотрела коммерческие предложения от 3 фирм. Эти предложения в точности повторяют наименование работ, требовавшихся ишимбайским властям — «Благоустройство набережной р. Белая» и «Благоустройство площади Первооткрывателей Башкирской нефти». Из этого антимонопольщики сделали вывод, что «УралСпецСтрой» заблаговременно знал о размещении госзакупки. Электронный аукцион же начался лишь 18 марта. А контракт субподряда «УралСпецСтроя» с ООО «СТК» был заключен 10 апреля, то есть за два дня до оформления договора с Администрацией городского поселения город Ишимбай.