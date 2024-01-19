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В Башкирии администрацию города обвиняют в антиконкурентном соглашении

Власти Ишимбая заранее знали, кому отдадут контракт на 34 млн рублей

19 января 2024, 14:30
Фото: Личная страница Радия Хабирова / vk.com

В Башкирии администрацию города обвиняют в антиконкурентном соглашении

К таким выводам пришла комиссия антимонопольной службы. По её мнению, администрация замешана в сговоре с фирмой, которая за месяц до заключения сделки начала «потирать ручки».

Башкортостанское Управление Федеральной антимонопольной службы нашло нарушение в процедуре госзакупок, проведённой администрацией города Ишимбай. Речь идёт о контракте на благоустройство набережной реки Белой и площади Первооткрывателей Башкирской нефти в Ишимбае.

В апреле 2023 года Mkset.ru писал о том, что антимонопольщики углядели нарушение при заключения этого контракта ишимбайской мэрией с фирмой «УралСпецСтрой». По мнению надзорного органа, участники сделки незаконно перенесли срок окончания работ, а фактически работы закончились и со срывом новых установленных сроков.

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17 января 2024 года комиссия регионального УФАС приняла новое решение по делу о контракте между администрацией города Ишимбай и ООО «УралСпецСтрой». Надзорный орган считает, что участники сделки заранее знали о том, кто станет подрядчиком по благоустройству территорий города, а значит нарушили законодательство о защите конкуренции.

Так, муниципальный контракт был заключён 12 апреля 2022 года, в то время как поиск субподрядной организации, которая должна была заниматься благоустройством вместо «УралСпецСтроя», последним начался заранее. Например, за месяц до заключения сделки (10 и 15 марта) фирма рассмотрела коммерческие предложения от 3 фирм. Эти предложения в точности повторяют наименование работ, требовавшихся ишимбайским властям — «Благоустройство набережной р. Белая» и «Благоустройство площади Первооткрывателей Башкирской нефти». Из этого антимонопольщики сделали вывод, что «УралСпецСтрой» заблаговременно знал о размещении госзакупки. Электронный аукцион же начался лишь 18 марта. А контракт субподряда «УралСпецСтроя» с ООО «СТК» был заключен 10 апреля, то есть за два дня до оформления договора с Администрацией городского поселения город Ишимбай.

Кроме того, было установлено, что «УралСпецСтрой» не намерено было завершить работы до срока, прописанного контрактом с властями Ишимбая. Также выяснилось, что мэрия не проводила конкурсные процедуры по осуществлению услуг строительного контроля на 600 тыс рублей.

В решении комиссии УФАС России по Башкирии говорится, что надзорный орган может принять меры административного реагирования по отношению к ООО «УралСпецСтрой» и администрации города Ишимбай.

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ООО «УралСпецСтрой» зарегистрировано в Уфе в 2009 году. В 2022 году выручка фирмы составила 965 млн рублей, прибыль — 3,1 млн рублей. Компания получила 91 госконтракт на сумму, более чем 3,5 млрд рублей. Например, мэрия города Сибай заключила с «УралСпецСтроем» 4 сделки на 342 млн рублей. В настоящий момент организация выступает ответчиком в 10 арбитражных делах на 30 млн рублей. Владельцем предприятия является сорокадевятилетний Артём Сементеев, которому также принадлежат ООО «УфаСтройСервис» и ООО «Куб А», занимающееся торговлей строительных материалов.

Вчера стало известно, что сотни уфимских школ оказались втянуты в картельный сговор на сотни миллионов рублей.

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#Общество#УФАС по РБ#Госзакупки#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Ишимбай
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