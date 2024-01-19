Пресс-секретарь Владимира Путина высказался о беспорядках в Башкирии

Позавчера Баймакский районный суд огласил приговор Фаилю Алсынову — ему присудили 4 года колонии общего режима. После этого у здания суда началось противостояние группы поддержки активиста и силовиков. Последние применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, дубинки и щиты против собравшейся публики, которая отвечала снежными комками. Девять участников митинга в поддержку Фаиля Алсынова оказались под арестом.