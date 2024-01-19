Пресс-секретарь Владимира Путина высказался о беспорядках в Башкирии

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал события в Баймаке, последовавшие после приговора Фаилю Алсынову*. Он считает, что башкирские власти сами должны заниматься оценкой происходящего.
Позавчера Баймакский районный суд огласил приговор Фаилю Алсынову — ему присудили 4 года колонии общего режима. После этого у здания суда началось противостояние группы поддержки активиста и силовиков. Последние применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, дубинки и щиты против собравшейся публики, которая отвечала снежными комками. Девять участников митинга в поддержку Фаиля Алсынова оказались под арестом.
Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопросы журналистов, заявил, что не согласен с формулировкой «массовые беспорядки» и «массовые протесты», передаёт РИА «Новости»:
— Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, которые, скорее, относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка.
С юридической точки зрения, продолжил Песков, если «были какие-то акции, которые не были в установленном порядке согласованы, то они попадают под определённые статьи».
Под словом «массовый» пресс-секретарь главы страны имел в виду количество людей, которое приняло участие в баймакских событиях, а не юридический термин.
Сегодня в Уфе произошло мероприятие в поддержку Фаиля Алсынова. Собравшиеся на площади Салавата Юлаева граждане пели песни, молились и водили хороводы, однако это не помогло избежать задержаний.
* — Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в список экстремистов.