mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Ситуацию с холодными кабинетами в уфимской гимназии прокомментировали в мэрии

Даны рекомендации: мэрия Уфы отреагировала на жалобы о холоде в 39 гимназии

9 января 2024, 11:54
Фото: Администрация Ленинского района Уфы

Ситуацию с холодными кабинетами в уфимской гимназии прокомментировали в мэрии

Ранее сегодня в гимназии прошла проверка с участием представителей администрации Ленинского района.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что ученики гимназии №39 в Уфе вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде из-за холода в кабинетах.

Сидят в куртках и шапках: ученики гимназии в Уфе замерзают на уроках
Узнать подробнее

Ситуацию Mkset прокомментировали в администрации Уфы, сообщив, что температура воздуха в учебных кабинетах гимназии № 39 составляет 18-23 градуса. В администрации подчеркнули, что данные показатели соответствуют нормам, установленным СанПин.

Проверка показала, что температура воздуха в гимназии держится в пределах допустимой нормыПроверка показала, что температура воздуха в гимназии держится в пределах допустимой нормы
Проверка показала, что температура воздуха в гимназии держится в пределах допустимой нормы
Фото: Администрация Ленинского района Уфы
«В свою очередь, руководителям образовательных организаций даны рекомендации об усилении контроля температурного режима в школах», — отметили в мэрии.

Также Mkset сообщили, что по вопросу температурного режима гимназию №39 ранее сегодня посетили глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов и прокурор Ленинского района города Уфы Руслан Усманов. Размещенная в социальных сетях информация не подтвердилась, отметили в администрации Ленинского района.

В Башкирию нагрянули морозы: при какой температуре школьники могут остаться дома
Узнать подробнее
#Общество#Город#Администрация Уфы#Новости Уфы#Школа#Администрация#Азамат Нухов#Ленинский район
Подпишитесь
Радий Хабиров упрекнул Ратмира Мавлиева за проблемы с общественным транспортом в Уфе
Сегодня, 08:24
«Я замучился»: Хабиров пригрозил уволить нескольких главврачей и замглавы минздрава
Сегодня, 07:54
Видео. Осторожно, двери не закрываются: Уфимцы жалуются на переполненные автобусы
Сегодня, 07:02
Видео. Квартира, покрытая плесенью: Уфимка пожаловалась Хабирову на известного застройщика
Сегодня, 06:34
Судостроительная компания в Башкирии задолжала работникам более 17 млн рублей
Сегодня, 05:04
Надвигающиеся на Башкирию холода могут принести с собой пожары
5 января, 07:08