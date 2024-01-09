Даны рекомендации: мэрия Уфы отреагировала на жалобы о холоде в 39 гимназии

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что ученики гимназии №39 в Уфе вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде из-за холода в кабинетах.
Ситуацию Mkset прокомментировали в администрации Уфы, сообщив, что температура воздуха в учебных кабинетах гимназии № 39 составляет 18-23 градуса. В администрации подчеркнули, что данные показатели соответствуют нормам, установленным СанПин.
«В свою очередь, руководителям образовательных организаций даны рекомендации об усилении контроля температурного режима в школах», — отметили в мэрии.
Также Mkset сообщили, что по вопросу температурного режима гимназию №39 ранее сегодня посетили глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов и прокурор Ленинского района города Уфы Руслан Усманов. Размещенная в социальных сетях информация не подтвердилась, отметили в администрации Ленинского района.