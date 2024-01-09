Сидят в куртках и шапках: ученики гимназии в Уфе замерзают на уроках

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Ученики гимназии №39 в Уфе вынуждены сидеть на уроках в куртках и шапках. Предположительно, это связано с низкой температурой в помещениях образовательного учреждения.
В гимназии оперативно прокомментировать данную ситуацию не смогли.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы. Мы опубликуем его сразу после получения.
Напомним, родители учеников школы №45 в Уфе ранее также жаловалась на холодные кабинеты. По их словам, дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде, а в администрации обращения по данной теме попросту игнорировались.