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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Ученики гимназии в центре Уфы сидят на уроках в шапках и куртках

Сидят в куртках и шапках: ученики гимназии в Уфе замерзают на уроках

9 января 2024, 09:52
Фото: 1MI

Ученики гимназии в центре Уфы сидят на уроках в шапках и куртках

Об этом сообщает телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан».
Сюжет
Дети

Ученики гимназии №39 в Уфе вынуждены сидеть на уроках в куртках и шапках. Предположительно, это связано с низкой температурой в помещениях образовательного учреждения.

Фото: «Новости. Уфа Башкортостан"// Telegram

В гимназии оперативно прокомментировать данную ситуацию не смогли.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы. Мы опубликуем его сразу после получения.

Напомним, родители учеников школы №45 в Уфе ранее также жаловалась на холодные кабинеты. По их словам, дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде, а в администрации обращения по данной теме попросту игнорировались.

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#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Дети#Новости Уфы#Школа#Мороз#Азамат Нухов
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