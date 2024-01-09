В Башкирию нагрянули морозы: при какой температуре школьники могут остаться дома

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Похолодание до -34˚С придет в Башкирию на этой неделе. Так, по данным Башгидрометцентра, в ночь на 11 января в республике ожидается мороз от -32 до -37°C, лишь местами будет чуть теплее — до -27°C. В связи с этим родителям напомнили, при каких показателях температуры ученики имеют право остаться дома.
В начальных классах — учебные занятия в сельских школах отменяются при температуре 23 ˚С ниже нуля, в городских школах — при 25 ˚С мороза.
Занятия у обучающихся 5-9 классов в сельских школах отменяются при 25 ˚С ниже нуля, в городских — при 27 ˚С мороза.
Старшеклассники сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха 30 ˚С мороза, городских — при 32 ˚С.
Отмечается, что образовательные учреждения работают вне зависимости от температуры наружного воздуха. Решение о том, пойдет ли ребенок в школу в морозы, принимают родители, однако рекомендуется все же предупредить классного руководителя, что ребенок останется дома.
Напомним, ранее в одной из уфимских гимназий из-за холода в кабинетах ученики сидели на уроках в куртках и варежках. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городской администрации.