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Published Сегодня, 10:31

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Updated Сегодня, 10:34

В Башкирии на фоне аномальных морозов школьники могут не пойти на уроки

В Башкирию нагрянули морозы: при какой температуре школьники могут остаться дома

9 января 2024, 10:31
Фото: 1MI

В Башкирии на фоне аномальных морозов школьники могут не пойти на уроки

О том, при какой температуре дети могут не идти в школу, напомнили в администрации Калининского района Уфы.
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Дети

Похолодание до -34˚С придет в Башкирию на этой неделе. Так, по данным Башгидрометцентра, в ночь на 11 января в республике ожидается мороз от -32 до -37°C, лишь местами будет чуть теплее — до -27°C. В связи с этим родителям напомнили, при каких показателях температуры ученики имеют право остаться дома.

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В начальных классах — учебные занятия в сельских школах отменяются при температуре 23 ˚С ниже нуля, в городских школах — при 25 ˚С мороза.

Занятия у обучающихся 5-9 классов в сельских школах отменяются при 25 ˚С ниже нуля, в городских — при 27 ˚С мороза.

Старшеклассники сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха 30 ˚С мороза, городских — при 32 ˚С.

Отмечается, что образовательные учреждения работают вне зависимости от температуры наружного воздуха. Решение о том, пойдет ли ребенок в школу в морозы, принимают родители, однако рекомендуется все же предупредить классного руководителя, что ребенок останется дома.

Напомним, ранее в одной из уфимских гимназий из-за холода в кабинетах ученики сидели на уроках в куртках и варежках. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

#Общество#Дети#Погода#Новости Башкирии#Школа#Мороз#Администрация#Азамат Нухов#Холодная погода#Морозы
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