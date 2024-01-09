В Башкирию нагрянули морозы: при какой температуре школьники могут остаться дома

Похолодание до -34˚С придет в Башкирию на этой неделе. Так, по данным Башгидрометцентра, в ночь на 11 января в республике ожидается мороз от -32 до -37°C, лишь местами будет чуть теплее — до -27°C. В связи с этим родителям напомнили, при каких показателях температуры ученики имеют право остаться дома.