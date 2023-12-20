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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Башкирии косуля зашла на территорию предприятия

Напуганную обитательницу леса заметили на территории предприятия в Башкирии

20 декабря 2023, 12:07
Фото: Анна Карабанова// VK.com

В Башкирии косуля зашла на территорию предприятия

Об этом сообщила исполняющий обязанности главы администрации Благовещенского района Анна Карабанова.

Косулю заметили сегодня на территории МУП «Водоканал» в Благовещенске. Сотрудники предприятия среагировали на суету во дворе и обратили внимание на заблудившуюся косулю.

Видео: Анна Карабанова// VK.com

Как сообщила Карабанова, о нахождении обитательницы леса на территории предприятия сотрудники сообщили в ЕДДС, сами же они покинули дворовую территорию, чтобы не пугать животное. Позднее косуля сама покинула территорию — до приезда спасателей.

«Устала и напугалась бедняга. Берегите животных, и в подобных случаях старайтесь не навредить», — написала Карабанова.

Отметим, что это не первый случай в республике, когда животные покидают пределы лесных массивов и выходят к людям. Так, «лосиное нашествие» случилось в Башкирии летом текущего года. Молодых особей замечали прогуливающимися вдоль оживленных автотрасс и в населенных пунктах.

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Также в этом году было зарегистрировано несколько случаев, когда к людям выходили медведи. Одна из таких встреч едва не обернулась трагедией для жительницы Ишимбайского района.

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#Общество#Происшествия#Видео#Благовещенск#Новости Башкирии#Животные#Азамат Нухов#Дикие животные
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