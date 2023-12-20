Напуганную обитательницу леса заметили на территории предприятия в Башкирии

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Косулю заметили сегодня на территории МУП «Водоканал» в Благовещенске. Сотрудники предприятия среагировали на суету во дворе и обратили внимание на заблудившуюся косулю.
Как сообщила Карабанова, о нахождении обитательницы леса на территории предприятия сотрудники сообщили в ЕДДС, сами же они покинули дворовую территорию, чтобы не пугать животное. Позднее косуля сама покинула территорию — до приезда спасателей.
«Устала и напугалась бедняга. Берегите животных, и в подобных случаях старайтесь не навредить», — написала Карабанова.
Отметим, что это не первый случай в республике, когда животные покидают пределы лесных массивов и выходят к людям. Так, «лосиное нашествие» случилось в Башкирии летом текущего года. Молодых особей замечали прогуливающимися вдоль оживленных автотрасс и в населенных пунктах.
Также в этом году было зарегистрировано несколько случаев, когда к людям выходили медведи. Одна из таких встреч едва не обернулась трагедией для жительницы Ишимбайского района.