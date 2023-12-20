Напуганную обитательницу леса заметили на территории предприятия в Башкирии

Отметим, что это не первый случай в республике, когда животные покидают пределы лесных массивов и выходят к людям. Так, «лосиное нашествие» случилось в Башкирии летом текущего года. Молодых особей замечали прогуливающимися вдоль оживленных автотрасс и в населенных пунктах.