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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Появилась информация о том, когда отступит ураган в Башкирии

Стало известно, когда закончится ураган в Башкирии

6 мая 2024, 05:29
Фото: 1MI

Появилась информация о том, когда отступит ураган в Башкирии

Сегодня порывы ветра будут достигать предельных значений.

Согласно информации от Башгидромета, в понедельник, 6 мая, стихия в республике отступать не собирается. Ожидаются порывы ветра до 25–26 м/с. По шкале Бофорта такой ветер считается опасным. Отметим, шторм 25 м/с соответствует скорости 90 км/час, он способен валить деревья, разрушать строения.

«Сегодня днем и ночью порывы ветра сохранятся до предельных значений и будут соответствовать 25-26 м/с». Завтра ожидается положительная динамика, ветер утихнет, будет умеренным — около 7м/с», — рассказали в пресс-службе Башгидромедцентра.

По данным синоптиков, во вторник, 7 мая, в регионе пройдут кратковременные дожди. В северных района республики ожидается снег. Ночью температура составит +1, +6 градусов, днем до +11, +16 градусов. Ветер до 7 м/с.

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#Инна Горина
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