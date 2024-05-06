Стало известно, когда закончится ураган в Башкирии

Согласно информации от Башгидромета, в понедельник, 6 мая, стихия в республике отступать не собирается. Ожидаются порывы ветра до 25–26 м/с. По шкале Бофорта такой ветер считается опасным. Отметим, шторм 25 м/с соответствует скорости 90 км/час, он способен валить деревья, разрушать строения.