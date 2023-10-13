Официально: медведь покусал женщину в Башкирии

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Утром в пятницу, 13 октября, в Ишимбайском районе медведь в центре села Петровское напал на женщину. Пострадавшая после выжила после нападения дикого зверя, но получила травмы.
Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, женщина была госпитализирована в Ишимбайскую ЦРБ. Медики оценивают её состояние как тяжелое.
«Женщине удалось убежать от медведя, но зверь нанес ей увечья — у пострадавшей сломана рука и поцарапана спина», — сообщили очевидцы.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального Минэкологии. Мы опубликуем ответ сразу после получения.