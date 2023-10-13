mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Официально: медведь покусал женщину в Башкирии

Официально: медведь покусал женщину в Башкирии

13 октября 2023, 06:38
Фото: 1MI
О нападении дикого зверя на женщину в Ишимбайском районе сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на местных жителей.

Утром в пятницу, 13 октября, в Ишимбайском районе медведь в центре села Петровское напал на женщину. Пострадавшая после выжила после нападения дикого зверя, но получила травмы.

Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, женщина была госпитализирована в Ишимбайскую ЦРБ. Медики оценивают её состояние как тяжелое.

«Женщине удалось убежать от медведя, но зверь нанес ей увечья — у пострадавшей сломана рука и поцарапана спина», — сообщили очевидцы.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального Минэкологии. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Постарается вас убить: в МЧС Башкирии рассказали, что делать при встрече с медведем
Узнать подробнее
#Происшествия#Животные#Нападение#Азамат Нухов#Нападение медведей#Медведи#Дикие животные
Подпишитесь
Блогерша из Башкирии разрыдалась перед полумиллионом подписчиков: что случилось
Сегодня, 03:16
Дождь со снегом и похолодание до -2°: какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 03:52
Отдых с видом на могилы: как и почему забросили Курочкину гору в Уфе
Вчера, 11:29
Скульптуры и вигвамы: смотрим на сад Аксакова в Уфе после реконструкции
Сегодня, 02:00
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
Вчера, 08:37