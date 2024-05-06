Новые законы с мая 2024 года: резкий рост цен на алкоголь и свобода пересдачи ЕГЭ

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
С 1 мая 2024 года планируется увеличение акцизов на определенные алкогольные напитки, включая вино, шампанское, а также напитки на основе вина и винограда. Повышение приведет к увеличению цен примерно на 10-15%. Например, стоимость бутылки игристого может возрасти с 45 до 141 рубля за литр, а стоимость вина — с 34 до 108 рублей за литр. По предварительным оценкам экспертов, дешевое импортное вино может подорожать в 2-3 раза.
В начале этого года цены на крепкий алкоголь уже повысились: с 613 до 643 рублей за литр чистого спирта и до 514 рублей на продукты с крепостью до 9% — до 514 рублей. С 1 июня планируется повысить минимальный ценник в магазинах на водку, коньяк, бренди и ром.
Теперь граждане смогут пересылать между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц без каких-либо ограничений со стороны банков. Так, банки не смогут устанавливать дополнительные ограничения или количество таких переводов в пределах указанной цифры. Однако, максимальная сумма перевода без комиссии от одного человека к другому останется прежней — 100 тысяч рублей.
Эти изменения помогут сделать переводы между своими счетами быстрее и удобнее для клиентов, а ограничение на переводы поможет предотвратить возможные мошеннические действия и обеспечить безопасность операций.
Теперь студенты смогут подписать соглашение о получении образования по государственному заказу только после того, как они будут приняты в учебное заведение. Максимальный срок действия такого соглашения составит пять лет.
Важным нововведением является то, что все заявления на обучение по государственному заказу станут доступны для общего ознакомления. Организации, которые финансируют это обучение, будут размещать свои предложения на официальном сайте «Работа в России».
Процесс доставки лекарственных препаратов из резерва фонда «Круг добра» для детей с редкими заболеваниями будет сокращен с 24 до 6 рабочих дней.
Фонд получает федеральные средства для лечение за границей, закупку медицинских изделий и средств реабилитации детям с редкими заболеваниями, включая, например, спинальную мышечную атрофию на лечение которой требуется лекарство, стоимость которого составляет два миллиона долларов.
После 4 мая в силу вступает новый стандарт лечения острых респираторных вирусных инфекций для взрослых. Этот стандарт вносит несколько важных изменений в подходы к диагностике, лечению и назначению препаратов.
Во-первых, из списка рекомендуемых отечественных лекарств для лечения ОРВИ исключены антибиотики. Это связано с тем, что препараты эффективны только против бактериальных инфекций, а ОРВИ вызываются вирусами. Применение антибиотиков при вирусных инфекциях не только не помогает, но и способствует развитию устойчивости к ним.
Во-вторых, в новый протокол лечения добавлен препарат под названием «Кагоцел», который помогает укрепить иммунную систему и сократить продолжительность болезни.
Кроме того, уменьшается количество рекомендуемых инструментальных методов исследования для диагностики тяжелых случаев ОРВИ. Теперь не рекомендуются такие процедуры, как бронхоскопия (исследование дыхательных путей), эзофагогастродуоденоскопия (исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки), комплексное УЗИ брюшной полости и цифровая флюорография легких. Это изменение направлено на упрощение и оптимизацию диагностического процесса, сохраняя при этом его эффективность.
С 15 мая вводится новое правило для людей, у которых пропали без вести члены их семьи. Теперь близкие родственники пропавших должны будут пройти специальное исследование, называемое геномной регистрацией. Это делается для того, чтобы в будущем можно было сравнить эту информацию с ДНК найденных людей или неопознанных тел и установить их личности.
Государственные органы будут хранить информацию о генетическом коде этих родственников до тех пор, пока не будет найден пропавший человек или пока не истечет срок в 70 лет. Если пропавший будет найден или будет опознан неопознанный труп, информация о ДНК его родственников будет уничтожена.
Начиная с 23 мая и до 21 июня в России будет проходить основной этап Единого государственного экзамена. В этом году выпускникам будет предоставлено право пересдать ЕГЭ по одному из предметов до начала приемной кампании в вузы, с новыми правилами, вступающими в силу 3 мая. Эти изменения позволят выпускникам исправить результаты ЕГЭ по одному предмету, если необходимо улучшить свои показатели перед поступлением в вузы. Для пересдачи предусмотрены дополнительные дни 4 и 5 июля.