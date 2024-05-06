Новые законы с мая 2024 года: резкий рост цен на алкоголь и свобода пересдачи ЕГЭ

Теперь студенты смогут подписать соглашение о получении образования по государственному заказу только после того, как они будут приняты в учебное заведение. Максимальный срок действия такого соглашения составит пять лет.



Важным нововведением является то, что все заявления на обучение по государственному заказу станут доступны для общего ознакомления. Организации, которые финансируют это обучение, будут размещать свои предложения на официальном сайте «Работа в России».