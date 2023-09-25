Постарается вас убить: в МЧС Башкирии рассказали, что делать при встрече с медведем

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В Башкирии в минувшие несколько месяцев резко возросло количество случаев, когда дикие животные по тем или иным причинам подходили вплотную к населенным пунктам и даже выходили на дороги в крупных городах. В подобных ситуациях животные, как правило, сами избегают встреч с людьми, но что делать, если вдруг столкнулся с диким зверем «на его территории»? Особенно в случае, если этот зверь — крупный и крайне опасный хищник? О том, как избежать встречи с медведем в условиях дикой природы и что делать, если вы все же столкнулись с хищником, Mkset рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.
При передвижении держитесь преимущественно открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить заблаговременно и принять необходимые меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного нападения. Избегайте длительного продвижения через густые заросли — это потенциальные места концентрации медведей. Крайне нежелательно передвигаться по лесу в ночное время и в ранние утренние часы — это период максимальной активности медведей. Также крайне нежелательно совершать вылазки в лесную чащу в одиночку. Как пояснили в МЧС, агрессии зверя по отношению к группе людей гораздо ниже.
Чаще всего медведи встречаются в местах, где они, как и люди, заняты добыванием пищи, т. е. на рыбалке, охоте и при сборе ягод. В пресс-службе МЧС подчеркивают, что медведи часто сами избегают встреч и людьми и стараются скрыться, если чувствуют их приближение.
— В большинстве случаев вы даже не догадаетесь о его присутствии, потому что обоняние и слух предупредят медведя о вашем приближении, и он покинет это место. Поэтому для того, чтобы избежать нежелательной встречи, сделайте ваше передвижение достаточно громким. Разговаривайте во весь голос, насвистывайте любимую мелодию, постукивайте палкой по деревьям и кустам, — рекомендуют в МЧС.
Первое, что необходимо знать — медведь, как правило, тоже не уверен в необходимости нападать — он вас побаивается. Даже броски в вашу сторону — это чаще всего имитация нападения, призванная заставить вас удалиться. Не демонстрируйте признаков агрессии по отношению к медведю, не кидайте в него камнями или палками. Медленно уйдите с этого места и никогда не бегите!
При неожиданной встрече с медведем:
Если вы все-таки увидели медведя, то по возможности незаметно для него уйдите. А если он вас заметил, то спокойно отступите. Если медведь начал приближаться к вам, то это еще не означает агрессии с его стороны. Медведи подслеповаты и часто зверь подходят просто для того, чтобы рассмотреть непонятный силуэт. Иногда они заходят «под ветер», чтобы «прочуять» ваш запах. Как правило, эти подходы заканчиваются тем, что медведь быстро удаляется, как только поймет, что перед ним человек.
— При встречах с бурым медведем постарайтесь не паниковать и незаметно удалиться. Ни в коем случае не бегите! Помните о том, что медведь обладает необычайно тонким обонянием, поэтому при отходе необходимо учитывать направление ветра, — комментируют в пресс-службе ведомства.
Если зверь вас заметил и не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его: криком или резкими звуками, например, ударами кружки о котелок, а лучше о металлический таз, ракетой, выстрелом в воздух. Фальшфейеры и ракетница — весьма действенное средство для отпугивания медведей. Можно стрелять в воздух. Хорошим средством являются едкие перечные аэрозоли. К сожалению, они эффективны на очень маленькой дистанции и лишь при отсутствии сильного ветра.
Подчеркивается, что против медведей эффективны только специальные концентрированные аэрозоли на основе перца. Любые другие составы (CS, CN и т. п.), а также перечные составы малой концентрации, рассчитанные на оборону от человека, не оказывают на крупных хищников почти никакого воздействия.
При близкой встрече с медведем крайне нежелательно устанавливать с ним зрительный контакт. Любой дикий зверь воспринимает пристальный взгляд как сигнал о готовящейся атаке. В этой ситуации медведь может сам атаковать первым, чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны.
Помните: раненный медведь смертельно опасен. До последней возможности воздержитесь от стрельбы по медведю!
В МЧС также развеивают миф о том, что медведь, стоящий на задних лапах, не настроен агрессивно. Он просто поднимается для того, чтобы осмотреть окружающую местность и воочию убедиться в том, о чем уже сообщили ему хорошее обоняние и острый слух.
Одновременно с этим в ведомстве заявляют о неоднозначной роли собак при встрече с лесным хищником. С одной стороны, необученная собака, обнаружив медведицу с медвежатами, может с испугу броситься в вашу сторону в поисках защиты, тем самым спровоцировав медведицу на нападение уже на вас. С другой стороны, сопровождающая вас собака всегда предупредит о наличии поблизости дикого зверя, а при необходимости лаем и укусами отвлечет медвежью агрессию на себя, позволив вам уйти.
На вопрос о том, что делать, если в лесной чаще вы вдруг столкнулись с медвежонком, в МЧС дают однозначный ответ: уйти оттуда как можно скорее. Ни в коем случае нельзя пытаться его фотографировать и тем более пытаться до него дотронуться или погладить. Маленькие медвежата крайне редко передвигаются по лесу самостоятельно — скорее всего, его мать находится поблизости и не расположена к шуткам по отношению к своему чаду
— Помните, что защищая медвежонка, медведица не будет вас пугать — она постарается вас убить, — заявили в МЧС.
Если вы не вооружены или у вас маломощное оружие, то самое лучшее — это попытаться отвлечь внимание медведя. Положите что-нибудь перед собой: корзинку с ягодами, рюкзак, сеть, иные рыболовные снасти. Если у вас есть баллон с перцовым составом, то распылите его перед самой мордой медведя, желательно направлять струю в глаза и пасть зверя.
Если отвлечь медведя не удалось, а баллона у вас нет, то ложитесь на землю в позу эмбриона или на живот. Сомкните руки на шее и защищайте голову. Притворитесь мертвым. Известно много случаев, когда атакующие медведи теряли всякий интерес к неподвижно лежащему человеку.
— Не двигайтесь, даже если вам покажется, что медведь на вас не смотрит или что он удаляется. Он продолжает напряженно за вами следить. Лучше дождаться, когда он действительно уйдет. Это произойдет тем скорее, чем более неподвижны вы будете. Таким вы кажетесь ему менее опасным, а значит, в меньшей степени вызываете у него ответную реакцию, — рассказывают в пресс-службе МЧС по РБ.
Если, несмотря на все эти меры, медведь начинает вас трепать или грызть, то постарайтесь нанести ему как можно более болезненные удары. Не рассчитывайте на смертельный удар, бейте по глазам. Если есть нож — бейте ножом, цельтесь в глаз.
Главное помнить, что в самой, казалось бы, отчаянной ситуации есть шанс, пусть и небольшой, и от того, как вы распорядитесь этим шансом, зависит ваша жизнь.