Постарается вас убить: в МЧС Башкирии рассказали, что делать при встрече с медведем

В Башкирии в минувшие несколько месяцев резко возросло количество случаев, когда дикие животные по тем или иным причинам подходили вплотную к населенным пунктам и даже выходили на дороги в крупных городах. В подобных ситуациях животные, как правило, сами избегают встреч с людьми, но что делать, если вдруг столкнулся с диким зверем «на его территории»? Особенно в случае, если этот зверь — крупный и крайне опасный хищник? О том, как избежать встречи с медведем в условиях дикой природы и что делать, если вы все же столкнулись с хищником, Mkset рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.