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Ученый объяснил нашествие лосей на дорогах Уфы

22 мая 2023, 13:30
Кандидат биологических наук Анатолий Яковлев рассказал, с чем может быть связано появление лесных животных в городе, а также дал рекомендации о том, как правильно вести себя при встрече с ними

За минувшие несколько недель на улицах Уфы уже несколько раз замечали лосей. В частности, лесных животных замечали прогуливающимися по улицам Менделеева, неподалеку от ТЦ Планета и в микрорайоне Сипайлово. О том, чем может быть спровоцировано нашествие лосей в Уфу, издание Proural поговорило с кандидатом биологических наук Анатолием Яковлевым.

Так, по словам специалиста лоси выходят в город в поисках новой территории, незанятой их сородичами.

«В мае у лосих рождаются лосята, от одного до трех, в связи с чем самки начинают отгонять от себя „прошлогодних“ лосят. Все это время вместе с лосихой они были чем-то вроде „микростада“, сейчас же они практически стали половозрелыми. Лоси начинают искать себе новую территорию, где не занято, так они и попадают в город. В общем, явление это абсолютно нормальное. Если же речь идет о взрослых особях, то в это время у них идет миграция. К сожалению, очень часто их сбивают на дорогах», — сказал специалист.

Эксперт также добавил, что при встрече с диким зверем лучше не обращать на них внимание и оставить их в покое.

«Если они будут испуганы, обязательно начнут прыгать, могут что-нибудь сломать, забор какой-нибудь повалить», — рассказал Анатолий Яковлев.
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