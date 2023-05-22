Ученый объяснил нашествие лосей на дорогах Уфы

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
За минувшие несколько недель на улицах Уфы уже несколько раз замечали лосей. В частности, лесных животных замечали прогуливающимися по улицам Менделеева, неподалеку от ТЦ Планета и в микрорайоне Сипайлово. О том, чем может быть спровоцировано нашествие лосей в Уфу, издание Proural поговорило с кандидатом биологических наук Анатолием Яковлевым.
Так, по словам специалиста лоси выходят в город в поисках новой территории, незанятой их сородичами.
«В мае у лосих рождаются лосята, от одного до трех, в связи с чем самки начинают отгонять от себя „прошлогодних“ лосят. Все это время вместе с лосихой они были чем-то вроде „микростада“, сейчас же они практически стали половозрелыми. Лоси начинают искать себе новую территорию, где не занято, так они и попадают в город. В общем, явление это абсолютно нормальное. Если же речь идет о взрослых особях, то в это время у них идет миграция. К сожалению, очень часто их сбивают на дорогах», — сказал специалист.
Эксперт также добавил, что при встрече с диким зверем лучше не обращать на них внимание и оставить их в покое.
«Если они будут испуганы, обязательно начнут прыгать, могут что-нибудь сломать, забор какой-нибудь повалить», — рассказал Анатолий Яковлев.