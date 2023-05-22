Ученый объяснил нашествие лосей на дорогах Уфы

За минувшие несколько недель на улицах Уфы уже несколько раз замечали лосей. В частности, лесных животных замечали прогуливающимися по улицам Менделеева, неподалеку от ТЦ Планета и в микрорайоне Сипайлово. О том, чем может быть спровоцировано нашествие лосей в Уфу, издание Proural поговорило с кандидатом биологических наук Анатолием Яковлевым.