Нашествие лосей в Уфе: животные продолжают создавать опасность для жителей

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В Башкирии за два дня на железнодорожных путях сбили двух лосей. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.
Сообщается, что первый инцидент случился на станции Карламан в субботу, 21 мая. Заметив животное на жд путях, машинист предпринял попытку экстренной остановки, однако избежать столкновения не удалось. Лось, несмотря на полученные травмы, выжил.
На следующий день, в воскресенье, 22 мая, грузовой состав столкнулся с лосем на 1 641-м километре перегона Шакша — Черниковка. Машинист также попытался остановить грузовой состав, но все же наехал на животное. На этот раз лось погиб.
Напомним, ранее в Уфе уже неоднократно замечали лосей на улицах города. Животных видели на дорогах по улицам Менделеева, на бульваре Давлекаильдеева и неподалеку от ТЦ Планета. О причинах появление сохатых в городе рассказал кандидат биологических наук Анатолий Яковлев.
О проблеме с лосями, которые в поисках незанятой территории выходят за пределы лесных массивов, высказался мэр Уфы Ратмир Мавлиев, поручивший разобраться с данной проблемой.