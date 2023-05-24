mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Нашествие лосей в Уфе: животные продолжают создавать опасность для жителей

24 мая 2023, 09:13

В Уфе двое лосей попали под колеса грузовых поездов

В Уфе в прошлые выходные двух лосей сбили грузовые поезда. Машинисты в обоих случаях попытались избежать столкновение, но безуспешно: один из лосей получил травмы, другой — погиб, сообщает пресс-служба Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

В Башкирии за два дня на железнодорожных путях сбили двух лосей. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

Сообщается, что первый инцидент случился на станции Карламан в субботу, 21 мая. Заметив животное на жд путях, машинист предпринял попытку экстренной остановки, однако избежать столкновения не удалось. Лось, несмотря на полученные травмы, выжил.

На следующий день, в воскресенье, 22 мая, грузовой состав столкнулся с лосем на 1 641-м километре перегона Шакша — Черниковка. Машинист также попытался остановить грузовой состав, но все же наехал на животное. На этот раз лось погиб.

Напомним, ранее в Уфе уже неоднократно замечали лосей на улицах города. Животных видели на дорогах по улицам Менделеева, на бульваре Давлекаильдеева и неподалеку от ТЦ Планета. О причинах появление сохатых в городе рассказал кандидат биологических наук Анатолий Яковлев.

О проблеме с лосями, которые в поисках незанятой территории выходят за пределы лесных массивов, высказался мэр Уфы Ратмир Мавлиев, поручивший разобраться с данной проблемой.

#Азамат Нухов#Общество#Город#Происшествия#Новости Уфы#Новости Башкирии#Железная дорога#Животные
Подпишитесь
Как попить из сортира: что говорят о поведении Газманова на озерах в Соль-Илецке
Сегодня, 09:36
Вонь въелась в плитку: школа в Башкирии опозорилась своим туалетом на всю Россию
Сегодня, 08:50
Раскрыты личности четверых погибших в страшном пожаре в Башкирии
Сегодня, 04:55
Ситуация серьезная: ЧС ввели в 31 районе Башкирии
Сегодня, 10:50
«Башнефть» увеличивает импортонезависимость
Сегодня, 07:11
Онлайн-решение бизнес-вопросов: где найти оборудование в интернете
Сегодня, 05:00