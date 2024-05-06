Сильный шторм ожидается в Башкирии в ближайшие сутки

Отметим, что по шкале Бофорта (используется для обозначения силы ветра, — прим. ред.) такие порывы оцениваются как «шторм» (20,8-24,4 м/c) и «сильный шторм» (24,5-28,4 м/c). По данным Гидрометцентра России, при таких показателях ветер может обламывать ветки деревьев и срывать черепицу с крыш, однако при неблагоприятном исходе возможны более значительные разрушения.