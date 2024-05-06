Сильный шторм ожидается в Башкирии в ближайшие сутки

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Опасные природные явления ожидаются на территории республики в ближайшие сутки. Синоптики прогнозируют штормовое усиление ветра с порывами до 21-26 метров в секунду.
Отметим, что по шкале Бофорта (используется для обозначения силы ветра, — прим. ред.) такие порывы оцениваются как «шторм» (20,8-24,4 м/c) и «сильный шторм» (24,5-28,4 м/c). По данным Гидрометцентра России, при таких показателях ветер может обламывать ветки деревьев и срывать черепицу с крыш, однако при неблагоприятном исходе возможны более значительные разрушения.
Минувшей ночью в Уфе ветром оказались повалены деревья и повреждены крыши. Так, на Молодежном бульваре упала строительная конструкция из металла, на улице Пушкина и на проспекте Октября, 78/3 ветром повалило деревья, а возле ТРЦ «Планета» упал светофор. Подробнее о последствиях ночного урагана Mkset рассказывал здесь.