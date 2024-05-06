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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Минутой молчания начнётся утро 8 мая в Башкирии

8 мая в Башкирии состоится минута молчания

6 мая 2024, 10:48
Фото: 1MI

Минутой молчания начнётся утро 8 мая в Башкирии

Церемония станет символом народной памяти о жертвах фашизма.

8 мая в республике Башкортостан начнется с минуты молчания. Начало церемонии запланировано на 10:50. Эта традиция объединяет поколения в неприятии агрессии и нацизма, а также защищает общечеловеческие ценности.

Церемония будет проводиться одновременно на территориях государственных, муниципальных предприятий и общественных организаций, в учебных классах, актовых и спортивных залах по всей республике.

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Отметим, впервые минута молчания в России была объявлена 9 мая 1965 года во времена Советского союза и была приурочена к 20-летию Великой Победы. Её длительность составила 17 минут. В этот момент по телевидению были прерваны все программы, на экранах зрители наблюдали Вечный огонь. После такой практики в редакцию пришло много благодарных писем от фронтовиков.

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#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Вечный огонь#Великая Победа#Народная память#Минута молчания
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