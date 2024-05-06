8 мая в Башкирии состоится минута молчания

Отметим, впервые минута молчания в России была объявлена 9 мая 1965 года во времена Советского союза и была приурочена к 20-летию Великой Победы. Её длительность составила 17 минут. В этот момент по телевидению были прерваны все программы, на экранах зрители наблюдали Вечный огонь. После такой практики в редакцию пришло много благодарных писем от фронтовиков.