8 мая в Башкирии состоится минута молчания

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
8 мая в республике Башкортостан начнется с минуты молчания. Начало церемонии запланировано на 10:50. Эта традиция объединяет поколения в неприятии агрессии и нацизма, а также защищает общечеловеческие ценности.
Церемония будет проводиться одновременно на территориях государственных, муниципальных предприятий и общественных организаций, в учебных классах, актовых и спортивных залах по всей республике.
Отметим, впервые минута молчания в России была объявлена 9 мая 1965 года во времена Советского союза и была приурочена к 20-летию Великой Победы. Её длительность составила 17 минут. В этот момент по телевидению были прерваны все программы, на экранах зрители наблюдали Вечный огонь. После такой практики в редакцию пришло много благодарных писем от фронтовиков.