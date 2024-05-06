В одном из районов Башкирии ввели карантин по бешенству

Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, смертельное для человека. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Если заражённый человек не пройдет курс антирабических прививок, то умрёт.



Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, через порезы на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз и носа.