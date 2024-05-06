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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

В Башкирии запретили ярмарки

В одном из районов Башкирии ввели карантин по бешенству

6 мая 2024, 09:57
Фото: PxHere

В Башкирии запретили ярмарки

В Илишевском районе Башкирии ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

В селе Верхнеяркеево на время карантина запрещены сельскохозяйственные ярмарки, жителям населенного пункта запрещено ввозить и вывозить животных в течение полугода.

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Сам очаг заражения возник в одном из подсобных хозяйств. Владелице запретили лечить заболевших животных и пускать во двор посторонних людей.

 

Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, смертельное для человека. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Если заражённый человек не пройдет курс антирабических прививок, то умрёт.

Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, через порезы на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз и носа.

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