Из Уфы и Янаула к Персидскому заливу: что известно о планируемой железной дороге

Можно сделать вывод о том, что ОАО «РЖД» очень «удобно» устроилось в Башкирии. Например, БППК обслуживает пригородное сообщение не только в Башкирии, но и в Оренбургской, Челябинской, Ульяновской, Пензенской областях и в Мордовии. Но там, говорит экономист, общий размер бюджетных субсидий в 2 раза меньше, чем у нас.