Из Уфы и Янаула к Персидскому заливу: что известно о планируемой железной дороге

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Published Сегодня, 08:50
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В Башкирии может появиться новая железная дорога. Она должна соединить Уфу с северо-западом республики. Мы спросили в министерстве транспорта о целях проекта и ходе реализации. Эксперты высказались об актуальности новой магистрали.
Речь идёт о железнодорожной ветке «Уфа — Бирск — Агидель — Нефтекамск — Амзя». Если проект удастся реализовать, Куйбышевская железная дорога объединится с Горьковской. Последняя, в свою очередь, соединяет Екатеринбург и Казань. Таким образом Уфа наконец-то получит железнодорожное сообщение с такими городами, как Агидель, Нефтекамск, Янаул, а также с Пермским краем и Удмуртской республикой.
Однако, предупреждают в министерстве транспорта, главная идея — не пассажирское сообщение, а восстановление грузового речного порта «Агидель». О желании властей соединить речные порты Уфы, Бирска и Агидели грузовым железнодорожным сообщением говорилось несколько лет назад.
Порт «Агидель» сможет перерабатывать 3,8 млн тонн грузов за навигацию. Технико-экономическое обоснование проекта подразумевает, что для рационального использования мощностей гавани нужно восстановить железнодорожную ветку «Агидель — Нефтекамск» с выходом на станцию Амзя. Транспортный эксперт Олег Арефьев пояснил изданию, что сейчас речь идёт о том, чтобы благодаря порту «Агидель» получить доступ к морской торговле с выходом, например, на Иран и страны Персидского залива, хотя само строительство порта началось в конце XX века в связи с возведением АЭС.
Следующий этап — строительство железной дороги из Уфы. Замминистра транспорта Руслан Гарипов рассказал, что она будет проходить через населённые пункты Благовещенск, Сунеевка, Удельно-Дуваней, Осиновка, Бирск, Баженово, Улеево, Редькино, Старая Мушта, Агидель. Таким образом, актуальность обретёт железнодорожный вокзал Бирска, который сейчас существует без железной дороги. В конце XIX — начале XX века разрабатывался проект такого пути, который должен был последовать в Кыштым (ныне — север Челябинской области). Однако ветка так и осталась на бумагах.
Проекта строительства сейчас нет, поэтому неясно, какие поезда будут осуществлять перевозку пассажиров. В ведомстве подчеркнули, что путь из Уфы в Нефтекамск, учитывая протяжённость дороги, займёт от 4 до 5 часов. Для сравнения, время по автодороге составляет 3,5 часов. Но на проект нужны деньги. Поиски финансирования начнутся после возобновления работы Агидельского речного порта.
Реализация и актуальность грандиозного плана упирается в деньги. Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов указывает на то, что 98% доходов в сфере железнодорожного транспорта приносят грузовые перевозки. Но даже восстановление Агидельского порта с выходом на рынки Средней Азии не позволит проекту стать окупаемым, потому что существуют и другие варианты отправки грузов, стоимость которых не выше, а зачастую ниже, чем по предлагаемому минтрансом.
— Есть хорошо функционирующий автомобильный транспорт, который не менее эффективно осуществляет перевозки. — Р. Шайахметов.
Сомнения вызывает и необходимость пассажирского сообщения по железной дороге. По его словам, в 2022 году башкирские электрички перевезли 3,7 млн пассажиров, из них 3,5 млн — Башкортостанская пригородная пассажирская компания (БППК). Пассажирские перевозки субсидируются республикой — из казны структурам «РЖД» было выделено 719 млн рублей. Для бюджета это значило, что каждый пассажир стоил республике 194 рубля, в то время как средняя цена билета составляла 120 рублей.
Для сравнения, автобусы перевезли 258 млн человек, а субсидии составили 834 млн рублей — то есть, один автобусный пассажир стоил бюджету 3,2 рубля.
— При этом абсолютное большинство маршрутов электричек дублируют автобусные. Только пригородные автобусы не субсидируются из бюджета, а генерируют бюджетные доходы. — Р. Шайахметов.
Можно сделать вывод о том, что ОАО «РЖД» очень «удобно» устроилось в Башкирии. Например, БППК обслуживает пригородное сообщение не только в Башкирии, но и в Оренбургской, Челябинской, Ульяновской, Пензенской областях и в Мордовии. Но там, говорит экономист, общий размер бюджетных субсидий в 2 раза меньше, чем у нас.
У проекта было бы больше шансов, если бы создали железнодорожное сообщение между аэропортом «Уфа» и городом. Это требует строительства транспортно-пересадочных узлов.
— Но для этого необходимо кардинально изменять маршрутную сеть общественного транспорта, вложив в инфраструктуру около 20 млрд рублей. — Р. Шайахметов.
Резюмируя, экономист сказал, что на это власти не готовы, поэтому проект останется утопией.
Специалист по антикризисному управлению, аналитик и предприниматель Олег Арефьев считает актуальным развитие региональной железнодорожной системы. На его взгляд, если будут правильно организованы пассажирские электрички и рейсовые автобусы, то это может дать толчок развитию районов в случае соединения их с городами. Также железные дороги способны разгрузить автомобильные трассы.
— Чтобы это реально начало работать, мало построить железную дорогу. Стоило бы посчитать реальные пассажиропотоки в этих направлениях, то есть, понять реальную необходимость в сегодняшних реалиях. Тем более, учитывая стоимость и необходимость капиталовложений. — О. Арефьев.
Однако как ветку для грузоперевозок, говорит Арефьев, дорогу из Уфы до Нефтекамска в обозримом будущем рассматривать смысла нет. Эксперт считает перевозки по железной дороге на коротком плече дорогим и сложным способом, «тем более сегодня нет таких крупных системных грузоотправителей, которые могли бы загрузить эту ветку и сделать её сколько-нибудь эффективной».
Неоднозначна и идея приспособить ветку для нужд речного порта «Агидель». На сегодня нет такого потока товаров, которые можно было бы отправлять и принимать по ней. Строительство большого грузового терминала с возможностью перевалки, погрузки/разгрузки и хранения грузов требует времени, денег и других ресурсов.
— Перспективы развития этого направления более, чем спорные. Если это и будет работать, то в комплекте — ж/д-ветка, порт, углубление реки Белой. Мало кто понимает реальное состояние порта на данный момент. Так же, как и мало кто понимает, что у нас с руслом реки, которая довольно сильно обмелела. — О. Арефьев.
Что касается пассажирского транспорта, то, считает аналитик, было бы неплохо усилить пассажирский рельсовый транспорт между районами. Это повысит мобильность населения. Однако дело в том, что не все населённые пункты даже возле Уфы связаны автобусным сообщением.
— В регионе есть более важные и серьезные задачи, чем строительство ж/дорог. С пассажирскими потоками справляется автотранспорт, нужно лишь нормально организовать его работу. А для грузов дороги нужно строить тогда, когда мы будем понимать, чем мы их загрузим. Построить железную дорогу как дорогую игрушку в поле, в надежде просто заработать и отчитаться на самом строительстве — это глупость. — О. Арефьев.
Власти часто озвучивают грандиозные планы о строительстве транспортной инфраструктуры. Недавно заговорили о возобновлении авиационного сообщения между городами Башкирии, а в Уфе «когда-нибудь» должен появиться скоростной трамвай.