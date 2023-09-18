Мусор, темнота и жуть: что происходит на станциях городской электрички в Уфе

Путь до станции, снова проходит через гаражи и старые двухэтажные дома. В дневное время идти по таким улицам не так страшно, но в вечернее время становится жутковато. Сама дорога выглядит довольно старой, где-то есть ямы и неровности. Если вы идете по этой дороге после дождя, то вы точно останетесь по колено в грязи. Традиционно, на пути встречаются стихийные свалки мусора. Помимо различных фантиков, вы можете увидеть разбросанные шины и даже капот от машины.