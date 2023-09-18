Мусор, темнота и жуть: что происходит на станциях городской электрички в Уфе

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В настоящее время уфимская городская электричка обслуживает значительную часть населения Башкирской столицы и пригородов. С ее помощью можно быстро добраться из удаленных районов города до центра. Например, от вокзала Уфы до Черниковки на ней можно добраться за 20 минут, в то время как на автобусе такая поездка займет более часа, а в часы пик и все два. С началом ремонта Шакшинского моста, необходимость в электричках только возросла.
Ранее Mkset уже писал об одной из станций Городской электрички — «Городской дворец культуры». Путь пролегал через жуткие гаражи и горы мусора. После этого, мы решили посмотреть как выглядят остальные станции на маршруте.
Сама станция находится в Калининском районе Уфы. Состоит из двух высоких боковых платформ, имеющих бетонные навесы с билетными кассами.
Чтобы попасть на станцию, нужно приехать на остановку «Кинотеатр Победа» и спуститься вниз. Расстояние достигает почти 800 метров и его придется пройти пешком т. к. нет общественного транспорта, который бы связывал станцию с общегородской сетью. Идти вам придётся вдоль улицы «Победы». В ночное время дорогу освещают фонари, также есть регулированый пешеходный переход.
Также, есть альтернативный путь до станции, он занимает меньше времени, но имеет свои минусы. Для того чтобы сократить расстояние до станции, достаточно приехать на трамвайную остановку «Улица Маяковского».
Путь до станции, снова проходит через гаражи и старые двухэтажные дома. В дневное время идти по таким улицам не так страшно, но в вечернее время становится жутковато. Сама дорога выглядит довольно старой, где-то есть ямы и неровности. Если вы идете по этой дороге после дождя, то вы точно останетесь по колено в грязи. Традиционно, на пути встречаются стихийные свалки мусора. Помимо различных фантиков, вы можете увидеть разбросанные шины и даже капот от машины.
После перехода на противоположную сторону нас встречает тропинка до станции. Хочется отметить, что сама станция выглядит чисто. Мусорка не заваленная и создаётся впечатление, что на станции поддерживают чистоту. Однако не всё так гладко.
Вокруг станции всё равно можно заметить разбросанные фантики и отдельный мусор. Смутила нас также и яма, которая расположена прямо рядом со станцией. Она никак не огорожена и в ночное время по неосторожности, можно нарваться на неприятную ситуацию.
Из плюсов стоит отметить, что сама платформа выглядит хорошо, есть и скамейки и отдельные урны, никаких неприятных запахов нет.
Станция находится возле парка имени Гастелло. Чтобы попасть на станцию нужно приехать на остановку «Стадион им.Гастелло» или на остановку «Улица Сергея Вострецова».
В период СССР, 1990-х на станции останавливались поезда дальнего следования. Станция была закрыта в 2010-х годах на ремонт и открылась только в ноябре 2018 года. На платформе установлен металлический навес, скамейки, громкая связь и информационное табло, обогреваемый зал ожидания, туалеты, пандусы.
Возле станции есть переход на остановку «Улица Сергея Вострецова». Переход выглядит жутко даже в дневное время. Создаётся впечатление, что при реконструкции станции с ремонтом перехода особо стараться не стали.
Из плюсов хочется отметить чистоту туалетов, видно что за ними следят.
Чтобы разобраться в ситуации с уборкой территории возле ж/д станции «Парковая» и организацией благоустройства перехода на станции «Спортивная», Mkset обратился в пресс-службу Калининского района, однако оперативного комментария нам получить не удалось.
Проект «Городская электричка» анонсировали в 2017 году. Тогда экс-мэр Уфы, а ныне сенатор от Башкирии Ирек Ялалов предполагал достаточно широкое развитие такого вида транспорта как городская электричка. Также проект оценивался в 6 млрд. Реализации проекта «Городская электричка» началась в 2021 году. Ранее, запуск проекта городской электрички в Уфе состоялся в 2012 году: за два месяца поездами воспользовались тысяча пассажиров.
Также в столице Башкирии планировалось создание наземного метро еще в конце прошлого века, однако специалисты пришли к выводу о «невозможности использования существующей внутригородской железной дороги из-за её удалённости от жилых кварталов, сложности подходов и подъездов».