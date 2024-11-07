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Агидель

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2024
Известны подробности исчезновения рыбаков в Башкирии
7 ноября, 17:45
«Пироман» сжёг свою квартиру в Башкирии
19 октября, 14:29
Уфимские хоккеистки одержали пять побед подряд
22 сентября, 06:10
Женской сборной пришлось отдуваться за «Салавата Юлаева»
15 сентября, 14:12
Башкирии ищут нового топ-менеджера
6 сентября, 05:47
Города-призраки появляются в Башкирии
2 сентября, 18:17
В Башкирии снизили налоги до 1%
26 августа, 06:51
Чиновник из Башкирии уехал на СВО
23 августа, 15:43
Чума в Башкирии — первые жертвы
22 августа, 08:28
Срочно. Чуму обнаружили в Башкирии
21 августа, 10:23
Где в Башкирии жить хорошо
20 августа, 04:34
Самая богатая женщина России отдыхает в Башкирии
Основательница маркетплейса приехала в Бурзянский район, сообщает директор парка «Торатау» Артур Идельбаев.
8 июля, 09:18
Мужчина выловил 8000 раков и стал преступником
Силовики задержали крупного браконьера в Башкирии, ущерб природному фонду от нечестного рыбака оценили почти в ₽1 млн, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
18 июня, 08:11
В двух городах Башкирии наступил конец света
Удар молнии в Кармановскую ГЭС 16 июня лишил света два города в Башкирии — электричество перестали подавать на территориях Нефтекамска и Агидели, а также в Краснокамском районе региона.
17 июня, 09:50
Глава Башкирии назвал условие для расширения особой экономической зоны «Алга»
В ходе оперативного совещания в правительстве Радий Хабиров дал мэру Агидели поручение, связанное с расширением особой экономической зоны «Алга».
20 февраля, 10:08
2023
Из Уфы и Янаула к Персидскому заливу: что известно о планируемой железной дороге
18 декабря 2023, 08:50
Лишь в одном город Башкирии не зафиксирована заболеваемость туберкулёзом
Дети стали реже заражаться опасной инфекцией.
21 ноября 2023, 11:46
Власти планируют запустить самолёты между городами Башкирии
24 октября 2023, 14:27
Выявлен самый безработный город Башкирии
Минтруд Башкирии провёл исследования и оценил уровень безработицы по регину. Стали известны данные по состоянию на начало осени.
30 сентября 2023, 06:41
В Башкирии мужчина облил соседа по коммуналке серной кислотой
15 августа 2023, 08:47

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