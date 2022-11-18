От Сибая до Китая. Назаров анонсировал появление прямого ж/д сообщения с Китаем

В ходе московской Транспортной недели-2022 премьер-министр Башкирии Андрей Назаров обсудил с федеральными властями возможность строительства международной железной дороги, которая обеспечит прямое сообщение между башкирским Сибаем и Китаем, да еще и сократит расстояние до границ Казахстана на 250 километров.
Речь идет о проекте железной дороги «Сибай - Сара», которая обеспечит прямую связь восточных районов Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем, районами Нижней Волги и Кавказа в обход загруженного Челябинского железнодорожного узла.
Андрей Назаров заявил и о том, на каком уровне находится проработка вопроса вместе с федеральным центром, так в ходе Транспортной недели он пообщался с первым зампредом Правительства РФ Андреем Белоусовым и договорился, что уже на следующей неделе пройдёт совещание под его руководством по данному вопросу.