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От Сибая до Китая. Назаров анонсировал появление прямого ж/д сообщения с Китаем

Сегодня, 08:53
Фото: телеграм-канал Андрея Назарова

Премьер-министр Башкирии анонсировал строительство железной дороги от Сибая до Китая

О том, что уже есть предварительные договоренности с правительством РФ Назаров рассказал в соцсетях.

В ходе московской Транспортной недели-2022 премьер-министр Башкирии Андрей Назаров обсудил с федеральными властями возможность строительства международной железной дороги, которая обеспечит прямое сообщение между башкирским Сибаем и Китаем, да еще и сократит расстояние до границ Казахстана на 250 километров.

Речь идет о проекте железной дороги «Сибай - Сара», которая обеспечит прямую связь восточных районов Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем, районами Нижней Волги и Кавказа в обход загруженного Челябинского железнодорожного узла. 

Андрей Назаров заявил и о том, на каком уровне находится проработка вопроса вместе с федеральным центром, так в ходе Транспортной недели он пообщался с  первым зампредом Правительства РФ Андреем Белоусовым и договорился, что уже на следующей неделе пройдёт совещание под его руководством по данному вопросу.

#Ирина Деревянчук#Экономика
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