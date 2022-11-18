От Сибая до Китая. Назаров анонсировал появление прямого ж/д сообщения с Китаем

Андрей Назаров заявил и о том, на каком уровне находится проработка вопроса вместе с федеральным центром, так в ходе Транспортной недели он пообщался с первым зампредом Правительства РФ Андреем Белоусовым и договорился, что уже на следующей неделе пройдёт совещание под его руководством по данному вопросу.