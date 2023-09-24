Рефрижераторы и изотермические вагоны: в Башкирию хотят вложиться из Казахстана

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
На «территории опережающего развития» в Нефтекамске может появиться новое предприятие. Оно должно будет заниматься строительством вагоном.
Компания из Казахстана хочет построить вагоностроительный завод. На нём собираются производить рефрижераторные и изотермические вагоны, предназначенные для перевозки скоропортящихся товаров. Также планируют строить универсальные платформы для перевозки рефрижераторных контейнеров.
Министерство экономического развития расхвалило Нефтекамск как место для инвестиций. По словам министра Рустама Муратова, место находится в близости к крупным промышленным центрам, связано с Транссибирской магистралью. Ещё чиновник рассказал о том, что резиденты «территорий опережающего развития» могут воспользоваться налоговыми льготами.
Возможно, чиновник забыл указать о проблемах, с которыми может столкнуться потенциальный инвестор. Например, что Нефтекамск не имеет прямого железнодорожного сообщения со столицей Башкирии. Куда серьёзнее звучит столкновение с кадровым голодом. Так, на 1 августа 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Нефтекамске составлял всего 0,75%, а в центрах занятости было учтено 571 безработных.
Впрочем, если казахстанское предприятие начнёт свой бизнес, это позволит трудоустроить 360 человек. А для восполнения дефицита кадров можно воспользоваться трудовыми ресурсами соседнего Краснокамского района — там безработица составляет 1,4% (в центрах занятости оформлено 192 человека). Другим преимуществом для инвестора может быть падение производства контейнеров в России из-за дефицита комплектующих и нехватка железнодорожного транспорта.