Рефрижераторы и изотермические вагоны: в Башкирию хотят вложиться из Казахстана

Возможно, чиновник забыл указать о проблемах, с которыми может столкнуться потенциальный инвестор. Например, что Нефтекамск не имеет прямого железнодорожного сообщения со столицей Башкирии. Куда серьёзнее звучит столкновение с кадровым голодом. Так, на 1 августа 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Нефтекамске составлял всего 0,75%, а в центрах занятости было учтено 571 безработных.