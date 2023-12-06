В Башкирии планируется строительство новой железной дороге

В ведомстве сообщили, что есть проект строительства железнодорожной ветки Уфа — Бирск — Агидель — Нефтекамск — Амзя. Когда будет осуществляться проект, на какие средства и какие промежуточные станции станут частью новой линии, не говорится. Ранее представители минтранса высказывались о том, что ветка может позволить наладить пассажирское сообщение из Уфы в Казань.