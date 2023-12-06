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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

В Башкирии может появиться новая железнодорожная линия

В Башкирии планируется строительство новой железной дороге

6 декабря 2023, 16:57
Фото: 1MI

В Башкирии может появиться новая железнодорожная линия

Когда будет осуществлён проект, неизвестно.

В Башкирии может появиться железнодорожная линия, которая объединит север республики с остальной частью региона.

Пользователь Рыбаков Т. оставил комментарий под очередной записью Радия Хабирова с предложением о создании железной дороги в Нефтекамск через Дюртюли и Кушнаренково. На комментарий отреагировала сотрудница пресс-службы министерства транспорта.

Фото: 2gis.ru

В ведомстве сообщили, что есть проект строительства железнодорожной ветки Уфа — Бирск — Агидель — Нефтекамск — Амзя. Когда будет осуществляться проект, на какие средства и какие промежуточные станции станут частью новой линии, не говорится. Ранее представители минтранса высказывались о том, что ветка может позволить наладить пассажирское сообщение из Уфы в Казань.

В настоящее время нет прямого железнодорожного сообщения не только между столицами соседних республик, но и между севером Башкирии и другими районами. В то же время существует железнодорожная линия Агидель — Нефтекамск.

#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Железная дорога#Идэль Гумеров#Минтранс
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