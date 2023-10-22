Чиновники сказали, что думают о железнодорожном сообщении между Уфой и Казанью

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В министерстве транспорта Башкирии дали понять — ждать прямого железнодорожного сообщения между Уфой и Казанью нет смысла.
Всё началось с того, что пользователь соцсетей Анна В. спросила на странице Радия Хабирова о том, когда планируется запустить прямой поезд между городами. Раньше сам глава Башкирии высказывался за прямое сообщение между столицами.
Но в министерстве транспорта иное мнение на этот счёт. Отвечая на вопрос пользователя, сотрудница пресс-службы написала: «…необходимости железнодорожного маршрута в данном направлении нет». В ведомстве считают, что для Уфы и Казани достаточно автобусного и авиационного сообщения.
В то же время, например, до Сочи можно добраться как на самолёте, так и на поезде. О том, что до Москвы из Уфы можно добраться на любом транспорте, тоже забывают. Не говоря уже о транспортной связности между Петербургом и Москвой.
Впрочем, пока что уфимцам доставляет проблемы и то, чтобы выбраться из своего железнодорожного вокзала до города. А ещё мы рассказывали о том, в каком состоянии находится городская электричка.