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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Минтранс Башкирии высказался о железной дороге из Казани в Уфу

Чиновники сказали, что думают о железнодорожном сообщении между Уфой и Казанью

22 октября 2023, 06:40
Фото: Midjourney

Минтранс Башкирии высказался о железной дороге из Казани в Уфу

Многих разочарует ответ ведомства.

В министерстве транспорта Башкирии дали понять — ждать прямого железнодорожного сообщения между Уфой и Казанью нет смысла.

Всё началось с того, что пользователь соцсетей Анна В. спросила на странице Радия Хабирова о том, когда планируется запустить прямой поезд между городами. Раньше сам глава Башкирии высказывался за прямое сообщение между столицами.

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Но в министерстве транспорта иное мнение на этот счёт. Отвечая на вопрос пользователя, сотрудница пресс-службы написала: «…необходимости железнодорожного маршрута в данном направлении нет». В ведомстве считают, что для Уфы и Казани достаточно автобусного и авиационного сообщения.

В то же время, например, до Сочи можно добраться как на самолёте, так и на поезде. О том, что до Москвы из Уфы можно добраться на любом транспорте, тоже забывают. Не говоря уже о транспортной связности между Петербургом и Москвой.

Впрочем, пока что уфимцам доставляет проблемы и то, чтобы выбраться из своего железнодорожного вокзала до города. А ещё мы рассказывали о том, в каком состоянии находится городская электричка.

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#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Казань#Новости Казани#Железная дорога#Идэль Гумеров
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