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Posted 24 октября, 14:27

Published 24 октября, 14:27

Modified 24 октября, 14:29

Updated 24 октября, 14:29

Между городами Башкирии может появиться авиационное сообщение

Власти планируют запустить самолёты между городами Башкирии

24 октября 2023, 14:27
Фото: 1MI

Между городами Башкирии может появиться авиационное сообщение

Когда-то авиация связывала несколько городов республики.

В Башкирии хотят попробовать реанимировать междугороднее авиасообщение. Об этом заявил депутат Госдумы в интервью «Российской газете».

«Народный избранник» Рифат Шайхутдинов занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по транспортным проблемам. В интервью он рассказал о нескольких инфраструктурных проектах, которые есть в голове у власть имущих.

Одно из направлений — строительство речного порта в городе Агидель. Основной замысел — привязать амбициозный проект к транспортному коридору «Север — Юг», который должен объединить логистические потоки между Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Ираном и Индией. В Агидели можно разместить грузовую базу, но для этого требуются вложения. В ноябре состоится круглый стол с министерством транспорта Башкирии и потенциальным инвестором, на которой станет ясно — готов ли предприниматель вложить свои средства в проект.

Кроме логистики, открытие речного порта может способствовать речному туризму (с заходом на Белую судов из Камы и Волги).

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Другая мечта Шайхутдинова — вернуть между городами Башкирии авиационное сообщение. Для этого нужно возродить аэродромы, закупить легкомоторные планеры. По словам депутата, у башкирских властей есть планы закупить десятиместные самолёты «Байкал». Основное направление — соединить воздушными рейсами Уфу с Нефтекамском, Стерлитамаком и Сибаем.

В то же время власти Уфы не знают, когда в город вернётся единая схема движения трамваев, а минтранс не прельщает мысль о том, чтобы соединить прямым железнодорожным сообщением Уфу и Казань.

#Уфа#Новости Башкирии#Госдума#Транспорт#Агидель#Авиация#Идэль Гумеров
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