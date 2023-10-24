Власти планируют запустить самолёты между городами Башкирии

Posted 24 октября, 14:27
Published 24 октября, 14:27
Modified 24 октября, 14:29
Updated 24 октября, 14:29
В Башкирии хотят попробовать реанимировать междугороднее авиасообщение. Об этом заявил депутат Госдумы в интервью «Российской газете».
«Народный избранник» Рифат Шайхутдинов занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по транспортным проблемам. В интервью он рассказал о нескольких инфраструктурных проектах, которые есть в голове у власть имущих.
Одно из направлений — строительство речного порта в городе Агидель. Основной замысел — привязать амбициозный проект к транспортному коридору «Север — Юг», который должен объединить логистические потоки между Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Ираном и Индией. В Агидели можно разместить грузовую базу, но для этого требуются вложения. В ноябре состоится круглый стол с министерством транспорта Башкирии и потенциальным инвестором, на которой станет ясно — готов ли предприниматель вложить свои средства в проект.
Кроме логистики, открытие речного порта может способствовать речному туризму (с заходом на Белую судов из Камы и Волги).
Другая мечта Шайхутдинова — вернуть между городами Башкирии авиационное сообщение. Для этого нужно возродить аэродромы, закупить легкомоторные планеры. По словам депутата, у башкирских властей есть планы закупить десятиместные самолёты «Байкал». Основное направление — соединить воздушными рейсами Уфу с Нефтекамском, Стерлитамаком и Сибаем.
В то же время власти Уфы не знают, когда в город вернётся единая схема движения трамваев, а минтранс не прельщает мысль о том, чтобы соединить прямым железнодорожным сообщением Уфу и Казань.