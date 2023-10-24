Власти планируют запустить самолёты между городами Башкирии

Одно из направлений — строительство речного порта в городе Агидель. Основной замысел — привязать амбициозный проект к транспортному коридору «Север — Юг», который должен объединить логистические потоки между Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Ираном и Индией. В Агидели можно разместить грузовую базу, но для этого требуются вложения. В ноябре состоится круглый стол с министерством транспорта Башкирии и потенциальным инвестором, на которой станет ясно — готов ли предприниматель вложить свои средства в проект.