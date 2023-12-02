Тройное ДТП в Башкирии: один человек погиб, четверо пострадали

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Массовое ДТП произошло около 13:00 сегодня, 2 декабря, на 375 км автодороги Магнитогорск-Ира. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Рав 4», после этого он также допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан».
От полученных в результате ДТП травм водитель ВАЗ-2112 скончался до приезда скорой помощи. Двум его пассажирам потребовалась помощь медиков.
Водитель «Фольксваген» и его пассажир были доставлены в медучреждение.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.
Напомним, ранее в ДТП в Башкирии пострадал водитель грузового авто, перевозившего резервуар с каустической содой. Инцидент произошел в Аургазинском районе республики. Также в связи с неблагоприятными погодными условиями был временно ограничен проезд по нескольким автодорогам.