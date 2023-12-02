mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Житель Башкирии, пострадавший в массовом ДТП, скончался до приезда медиков

Тройное ДТП в Башкирии: один человек погиб, четверо пострадали

2 декабря 2023, 14:07
Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ

Житель Башкирии, пострадавший в массовом ДТП, скончался до приезда медиков

Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Массовое ДТП произошло около 13:00 сегодня, 2 декабря, на 375 км автодороги Магнитогорск-Ира. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Рав 4», после этого он также допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан».

От полученных в результате ДТП травм водитель ВАЗ-2112 скончался до приезда скорой помощи. Двум его пассажирам потребовалась помощь медиков.

Водитель «Фольксваген» и его пассажир были доставлены в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

Напомним, ранее в ДТП в Башкирии пострадал водитель грузового авто, перевозившего резервуар с каустической содой. Инцидент произошел в Аургазинском районе республики. Также в связи с неблагоприятными погодными условиями был временно ограничен проезд по нескольким автодорогам.

В Башкирии ограничили проезд по двум автодорогам
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#Авария#Смертельное ДТП#ДТП#Скорая помощь#Азамат Нухов
Подпишитесь
Индекс новогоднего стола: насколько подорожало новогоднее застолье в Башкирии
Вчера, 08:36
В Уфе мигранты попытались поджечь ночной клуб
Вчера, 07:17
Жителя Уфы от лица министра спорта развели на 6,2 млн рублей
Вчера, 06:54
В Башкирии продолжают дорожать яйца
Вчера, 06:12
«Я готов»: Радий Хабиров рассказал будет ли баллотироваться на второй срок
29 ноября, 14:30
«ЗОРГЕ. ПРЕМЬЕР» – любуемся новой жемчужиной Уфы
29 ноября, 07:18