Тройное ДТП в Башкирии: один человек погиб, четверо пострадали

Массовое ДТП произошло около 13:00 сегодня, 2 декабря, на 375 км автодороги Магнитогорск-Ира. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Рав 4», после этого он также допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан».