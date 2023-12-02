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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

В Башкирии в связи с непогодой ограничили движение по двум автодорогам

В Башкирии ограничили проезд по двум автодорогам

2 декабря 2023, 09:58
Фото: 1MI

В Башкирии в связи с непогодой ограничили движение по двум автодорогам

Об этом информирует пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В Башкирии в связи с неблагоприятными погодными условиями на двух автодорогах ввели временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. По предварительной информации, ограничения вводятся до 21:00 по местному времени.

Так, проезд вышеупомянутых категорий транспорта ограничен на следующих участках автодорог:

— в Абзелиловском и Белорецком районах по автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск на участке км 115+000 — км 275+900,

— в Архангельском и Белорецком районах по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк на участке км 67+000 — км 205+000.

Отмечается, что время действий ограничений может быть изменено.

#Общество#ГИБДД#Ограничение движения#Дороги#Снег#Новости Башкирии#Снегоуборочная техника#Мокрый снег#Азамат Нухов
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