В Башкирии ограничили проезд по двум автодорогам

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
В Башкирии в связи с неблагоприятными погодными условиями на двух автодорогах ввели временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. По предварительной информации, ограничения вводятся до 21:00 по местному времени.
Так, проезд вышеупомянутых категорий транспорта ограничен на следующих участках автодорог:
— в Абзелиловском и Белорецком районах по автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск на участке км 115+000 — км 275+900,
— в Архангельском и Белорецком районах по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк на участке км 67+000 — км 205+000.
Отмечается, что время действий ограничений может быть изменено.