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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Автоцистерна с каустической содой вылетела с дороги и перевернулась в Башкирии

Грузовик, перевозивший ядовитую щелочь, перевернулся на дороге в Башкирии

2 декабря 2023, 09:18

Автоцистерна с каустической содой вылетела с дороги и перевернулась в Башкирии

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Крупное ДТП произошло в Аургазинском районе республики. Автоцистерна, перевозившая каустическую соду, съехала в кювет и опрокинулась на на 79 км трассы Р-240 неподалеку от села Толбазы.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Сообщается, что был проведен детальный осмотр на наличие какой-либо течи жидкости. Розлива нет.

Водителю автоцистерны оказали медицинскую помощь на месте и транспортировали в медучреждение.

#Происшествия#ДТП с пострадавшими#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#МЧС#Азамат Нухов
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