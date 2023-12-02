Грузовик, перевозивший ядовитую щелочь, перевернулся на дороге в Башкирии

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Крупное ДТП произошло в Аургазинском районе республики. Автоцистерна, перевозившая каустическую соду, съехала в кювет и опрокинулась на на 79 км трассы Р-240 неподалеку от села Толбазы.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Сообщается, что был проведен детальный осмотр на наличие какой-либо течи жидкости. Розлива нет.
Водителю автоцистерны оказали медицинскую помощь на месте и транспортировали в медучреждение.