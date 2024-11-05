mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Смертельное ДТП

Выбрать дату
Ноябрь
Уфимец погиб под колесами иномарки
5 ноября, 07:24
Молодая пара разбилась в Башкирии
4 ноября, 10:21
Октябрь
Видео. Жуткая авария в Башкирии — есть жертвы
29 октября, 06:34
Водитель «Яндекса» погиб в Башкирии
17 октября, 10:47
Видео. Пенсионер убил жену в ДТП под Уфой
15 октября, 12:00
Массовое ДТП с «Порше» произошло в Уфе
15 октября, 07:45
Сентябрь
Три иномарки всмятку в Башкирии — что известно о жертвах
24 сентября, 08:10
Похороны вместо свадьбы устроили в Уфе
11 сентября, 07:20
Август
Видео. Пешеход погиб при странных обстоятельствах в Башкирии
27 августа, 05:18
Июль
В Башкирии за смерть пешехода выплатят ₽1,2 млн
11 июля, 16:00
Дальнобойщик погиб в страшной аварии на трассе в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП: водитель Isuzu столкнулся с попутным грузовиком Dongfeng, сообщает Госавтоинспекция Башкирии.
10 июля, 16:09
Видео. Жертвами страшного ДТП в Татарстане стала многодетная семья из Уфы
В Актанышском районе Татарстана на 1139 км автодороги М-7 «Волга» произошло страшное ДТП, в котором погибла 8-летняя девочка и ее отец, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
10 июля, 15:09
Май
В Зилаирском районе Башкирии пьяная директор школы насмерть задавила женщину
8 мая, 08:52
Апрель
По вине жителя Башкирии погибло три человека
Кушнаренковский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
2 апреля, 11:36
Март
В Башкирии простились с погибшим в результате ДТП военкомом Ринатом Гималовым
Мужчина скончался в автокатастрофе в Кармаскалинском районе, сообщал тг-канал BashDTP.
29 марта, 07:01
Зарезавший двух человек виновник смертельного ДТП в Уфе может получить 22 года тюрьмы
12 марта, 11:47
Четыре человека погибли и трое получили травмы в автокатастрофе на границе Башкирии
Об этом сообщает «Курс дела» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Челябинской области.
7 марта, 07:11
Февраль
К трагической аварии с поездом и скорой в Башкирии подключилась трудовая инспекция
22 февраля, 09:26
Пострадавших в ДТП со скорой помощью и поездом доставили санитарной авиацией в Уфу
Одну из пострадавших перевели из реанимации в отделение.
21 февраля, 07:23
Минтранс Башкирии: машинист сделал всё, что мог во избежание столкновения со скорой
Машинист применил экстренное положение, но этого не хватило, чтобы избежать трагедии. Рабочие локомотивной бригады не пострадали.
21 февраля, 03:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика