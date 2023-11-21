Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии

На выходных наш герой приходил на суточное дежурство и сталкивался с нехваткой шприцов для внутримышечных инъекций. Например, вспоминает он, в блоке лежит 30 пациентов, 20 из них нужно было вводить антибиотики 2 раза в день, а шприцов в процедурной всего 20. Расиму приходилось просить пациентов покупать шприцы. Он сам покупал пластыри, чтобы фиксировать капельницы, тогда как средняя зарплата была около 20 тысяч рублей.