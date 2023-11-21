Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Мы рассказывали, как в Бирске водители скорой помощи вынуждены были делить помещение для отдыха с клопами. Тогда ситуация не разразилась скандалом — после обращения профсоюза от клопов избавились.
Но в Белорецке дело дошло до суда — работникам не оплачивали сверхурочные. Также они недовольны тем, что приходится работать в неукомплектованных бригадах. «Скоряки» объединились в профсоюз и подали в суд на минздрав и руководство больницы. Эти случаи, похоже, лишь верхушка айсберга сложного положения с медицинским персоналом в Башкирии.
На средний медицинский персонал ложится большая нагрузка. Расим (имя изменено — прим. ред) заканчивает Башкирский государственный медицинский университет, параллельно работая в медучреждениях города. Раньше он работал медбратом в стационаре одной из городских больниц.
В обязанности медбрата стационара входят такие навыки, как все виды инъекций (внутривенные, внутримышечные и т. д.), клизмы, перевязки, термометрия, подготовка к операциям, заполнение документов, сбор анализов и многое другое. В основном он работал в экстренном блоке отделения. Экстренный блок подразумевает обслуживание пациентов, которым необходима помощь в ближайшие пару часов или даже минут.
— Каждый требовал особого внимания к себе, пациенты были разные, часто лежали и пожилые, которых нужно было кормить с ложки, времени не хватало катастрофически. — Расим.
На выходных наш герой приходил на суточное дежурство и сталкивался с нехваткой шприцов для внутримышечных инъекций. Например, вспоминает он, в блоке лежит 30 пациентов, 20 из них нужно было вводить антибиотики 2 раза в день, а шприцов в процедурной всего 20. Расиму приходилось просить пациентов покупать шприцы. Он сам покупал пластыри, чтобы фиксировать капельницы, тогда как средняя зарплата была около 20 тысяч рублей.
Такие условия привели к тому, что из отделения ушли многие медсёстры — из-за нехватки кадров пришлось закрыть плановый блок, оставив лишь экстренный.
Расим поделился, в каких условиях приходится работать медсёстрам и медбратьям поликлиники. Много времени уходит на документацию — составление паспорта участка, планов прививок, списков детей разных возрастов. Работники приглашают родителей детей на прививки, записывают детей на анализы и к узким специалистам, ведут патронаж новорожденных.
В последнем случае приходится проводить обходы подотчётного участка, что часто является опасным приключениям. Например, Расим рассказал, как ему приходилось навещать семью, в которой родители пятимесячного младенца занимались торговлей наркотиков, употребляли спиртные напитки. Они жили в общежитии, основные обитатели которого — неблагополучные семьи. Такие обходы приходится делать в одиночку.
Обращения работников в государственные органы — один из способов выявить нарушения их трудовых прав. В 2023 году в трудовую инспекцию поступило свыше 100 жалоб работников медицины. Больше всего их волнуют вопросы зарплаты, сверхурочной работы, режим труда и отдыха, обеспечение спецовкой и средствами защиты.
Многое не попадает статистику, потому что сейчас надзорные органы не имеют право проводить внеплановые проверки. В этом году Гострудинспекция проверила шесть медучреждений — этого хватило, чтобы выявить большое количество нарушений.
Главврачи часто пытаются обойти трудовое законодательство, чтобы не платить своим работникам лишнего — называют сверхурочную работу «внутренним совместительством», нагружают их колоссальными переработками на две ставки, пытаются «выехать» на имеющемся персонале, чтобы решить проблему нехватки кадров.
Медработники подвержены нападениям пациентов и несчастным случаям с травмами и смертельным исходом.
В прошлом году было выявлено 3 тяжёлых несчастных случая и 7 случаев с лёгкими травмами. Чаще всего они происходили в Уфе (5 раз) и Бирском районе (2 раза). Смертью работников «отличились» Детская поликлиника №2 в Уфе и Республиканская клиническая больница им. Куватова — и там, и там сотрудники скончались из-за ишемической болезни сердца.
Основная причина производственного травматизма — ДТП с участием машин скорой помощи. Но, например, в Аскаровской ЦРБ водитель ранил глаз, когда занимался ремонтом машины. На врача-травматолога Стерлитамакской клинической больницы №1 набросился с кулаками пьяный пациент. В Кумертау несчастный отец избил фельдшерку за то, что медицинская бригада не успела приехать — его сын скончался до приезда скорой.
В 2023 году в медицинских учреждениях Башкирии зафиксировано 5 несчастных случаев, которые закончились травмами работников. Например, в Альшеевском районе водитель скорой помощи и медсестра хирургического отделения попали в ДТП. Фельдшер Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф подвергся нападению пациента — больной, придя в сознание и открыв глаза, нанёс побои медработнику, получившему закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Несчастные случаи с учётом лёгких травм произошли в Уфе (2 раза), Сибае, Аургазинском и Альшеевском районах.
Острее всего проблемы проявились во время пандемии. Медики оказались не только на передовой борьбы с инфекцией, но и под пристальным вниманием средств массовой информации. Для их стимулирования государство ввело ряд выплат. Но механизм давал сбои — вспыхивали скандалы из-за того, что обещанные «ковидные» выплаты не доходили до медработников. Например, «скоряки» города Белебей не могли добиться положенных денег больше полугода. Врачи Туймазинской ЦРБ дошли до суда.
«Ковидные» выплаты оказались не способны возместить возросшую нагрузку. Персонал Иглинской ЦРБ объявил о «невыносимых условиях труда». Сотрудники больницы говорили о дефиците людей в скорой помощи, поликлинике и стационаре. Низкие зарплаты вкупе с постоянными сверхурочными и ночными выездами привели к текучке кадров — молодые специалисты не задерживались, а опытные работники перестали справляться со стрессом.
Самый резонансный случай произошёл в Ишимбае. Неукомплектованные бригады, переработки, «мизерная» зарплата привели к отчаянному шагу — коллектив скорой помощи начал «итальянскую забастовку». Это форма протеста, заключающаяся в неукоснительном выполнении обязательств и инструкций сотрудниками, что приводит к замедлению темпа работы и снижению доходов работодателя. Дело в том, что прямая забастовка в учреждениях здравоохранения невозможна.
Нервная борьба, незаконные увольнения профсоюзного актива, широкие общественные обсуждения не прошли бесследно. Во-первых, они выявили истинное положение дел внутри медицинской системы. Во-вторых, своего места лишился главврач Ишимбайской ЦРБ. В-третьих, не только СМИ и общественность, но и надзорные органы обратили внимание на нарушение прав работников.
Объяснить текущее положение медработников могут два фактора. В министерстве здравоохранения и министерстве труда говорят о нехватке людей.
Действительно, медицина в республике столкнулась с кадровой проблемой. Она затронула как врачебный, так и средний и младший медицинский персонал, а также водителей и санитаров.
Острее всего ситуация в городах республике — Уфимской агломерации, Стерлитамаке, Нефтекамске и Сибае.
Экс-депутат Госдумы, ныне депутат Астраханской облдумы Олег Шеин является вице-президентом Конфедерации труда России — объединения отраслевых независимых профсоюзов. Одно из направлений деятельности — поддержка профсоюза медработников «Действие».
Олег Шеин считает, что главная проблема — тотальное недофинансирование системы здравоохранения. Но решают её власти по-своему, потому что по проекту бюджета на 2024 год расходы на медицину сократятся. Развитие первичной медицинской помощи сокращается с 9,5 млрд до 7,7 млрд рублей. В целом национальный проект «Здравоохранение» на следующий год получит 289,9 млрд рублей — на 31,4 млрд меньше, чем в 2023 году. Цифры приведены без учёта инфляции.
Избежать нападений на медиков депутат предлагает ужесточением уголовного наказания. В частности, Олег Шеин прокомментировал недавний случай в Башкирии, когда нападению пациента подверглась фельдшерка скорой помощи.
— Это образцово-показательная история для уголовных дел по полной программе, чтобы ни у кого не было настроения это повторить. Ведь все понимают, что произойдёт при нападении на полицейского? — О. Шеин.
Депутат считает, что права медицинских работников должны решаться не одиночными жалобами работников, а коллективным образом. «В России сохраняются условия для независимых объединений работников», — считает наш собеседник. Это один из немногих элементов законодательства, где у людей есть возможность формирования независимых и имеющих определённые права организаций.
— Вопрос не только в том, что нарушаются права медработников — зачастую этих прав нет. И нужны срочные мероприятия, чтобы они возникли. — О. Шеин.
Объективные обстоятельства — ситуация на рынке труда, — и субъективный фактор — нехватка денег в здравоохранении, привели к тому, что медработники вынуждены перерабатывать за себя и за других, чтобы поддерживать систему в равновесии.
Несмотря на победу над пандемией, медики продолжают жаловаться на ущемление своих интересов. Диалектика ситуации в том, что разрешение положения невозможно без активного участия самих медработников.