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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:22

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Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии

Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии

21 ноября 2023, 10:56
Фото: 1MI
Что происходит в системе здравоохранения? Мы проанализировали официальную статистику, поговорили с медработниками и спросили у экспертов о том, что они думают о положении фельдшеров, медсестёр и врачей.

Мы рассказывали, как в Бирске водители скорой помощи вынуждены были делить помещение для отдыха с клопами. Тогда ситуация не разразилась скандалом — после обращения профсоюза от клопов избавились.

Но в Белорецке дело дошло до суда — работникам не оплачивали сверхурочные. Также они недовольны тем, что приходится работать в неукомплектованных бригадах. «Скоряки» объединились в профсоюз и подали в суд на минздрав и руководство больницы. Эти случаи, похоже, лишь верхушка айсберга сложного положения с медицинским персоналом в Башкирии.

Бесчисленное множество журналов и шприцы из своего кармана

На средний медицинский персонал ложится большая нагрузка. Расим (имя изменено — прим. ред) заканчивает Башкирский государственный медицинский университет, параллельно работая в медучреждениях города. Раньше он работал медбратом в стационаре одной из городских больниц.

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В обязанности медбрата стационара входят такие навыки, как все виды инъекций (внутривенные, внутримышечные и т. д.), клизмы, перевязки, термометрия, подготовка к операциям, заполнение документов, сбор анализов и многое другое. В основном он работал в экстренном блоке отделения. Экстренный блок подразумевает обслуживание пациентов, которым необходима помощь в ближайшие пару часов или даже минут.

— Каждый требовал особого внимания к себе, пациенты были разные, часто лежали и пожилые, которых нужно было кормить с ложки, времени не хватало катастрофически. — Расим.

На выходных наш герой приходил на суточное дежурство и сталкивался с нехваткой шприцов для внутримышечных инъекций. Например, вспоминает он, в блоке лежит 30 пациентов, 20 из них нужно было вводить антибиотики 2 раза в день, а шприцов в процедурной всего 20. Расиму приходилось просить пациентов покупать шприцы. Он сам покупал пластыри, чтобы фиксировать капельницы, тогда как средняя зарплата была около 20 тысяч рублей.

Такие условия привели к тому, что из отделения ушли многие медсёстры — из-за нехватки кадров пришлось закрыть плановый блок, оставив лишь экстренный.

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Фото: 1MI

Расим поделился, в каких условиях приходится работать медсёстрам и медбратьям поликлиники. Много времени уходит на документацию — составление паспорта участка, планов прививок, списков детей разных возрастов. Работники приглашают родителей детей на прививки, записывают детей на анализы и к узким специалистам, ведут патронаж новорожденных.

В последнем случае приходится проводить обходы подотчётного участка, что часто является опасным приключениям. Например, Расим рассказал, как ему приходилось навещать семью, в которой родители пятимесячного младенца занимались торговлей наркотиков, употребляли спиртные напитки. Они жили в общежитии, основные обитатели которого — неблагополучные семьи. Такие обходы приходится делать в одиночку.

Пути обхода трудового законодательства

Обращения работников в государственные органы — один из способов выявить нарушения их трудовых прав. В 2023 году в трудовую инспекцию поступило свыше 100 жалоб работников медицины. Больше всего их волнуют вопросы зарплаты, сверхурочной работы, режим труда и отдыха, обеспечение спецовкой и средствами защиты.

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Многое не попадает статистику, потому что сейчас надзорные органы не имеют право проводить внеплановые проверки. В этом году Гострудинспекция проверила шесть медучреждений — этого хватило, чтобы выявить большое количество нарушений.

Главврачи часто пытаются обойти трудовое законодательство, чтобы не платить своим работникам лишнего — называют сверхурочную работу «внутренним совместительством», нагружают их колоссальными переработками на две ставки, пытаются «выехать» на имеющемся персонале, чтобы решить проблему нехватки кадров.

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Аварии на дорогах и побои

Медработники подвержены нападениям пациентов и несчастным случаям с травмами и смертельным исходом.

В прошлом году было выявлено 3 тяжёлых несчастных случая и 7 случаев с лёгкими травмами. Чаще всего они происходили в Уфе (5 раз) и Бирском районе (2 раза). Смертью работников «отличились» Детская поликлиника №2 в Уфе и Республиканская клиническая больница им. Куватова — и там, и там сотрудники скончались из-за ишемической болезни сердца.

Основная причина производственного травматизма — ДТП с участием машин скорой помощи. Но, например, в Аскаровской ЦРБ водитель ранил глаз, когда занимался ремонтом машины. На врача-травматолога Стерлитамакской клинической больницы №1 набросился с кулаками пьяный пациент. В Кумертау несчастный отец избил фельдшерку за то, что медицинская бригада не успела приехать — его сын скончался до приезда скорой.

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Фото: fedstat.ru

В 2023 году в медицинских учреждениях Башкирии зафиксировано 5 несчастных случаев, которые закончились травмами работников. Например, в Альшеевском районе водитель скорой помощи и медсестра хирургического отделения попали в ДТП. Фельдшер Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф подвергся нападению пациента — больной, придя в сознание и открыв глаза, нанёс побои медработнику, получившему закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Несчастные случаи с учётом лёгких травм произошли в Уфе (2 раза), Сибае, Аургазинском и Альшеевском районах.

Отчаяние и борьба

Острее всего проблемы проявились во время пандемии. Медики оказались не только на передовой борьбы с инфекцией, но и под пристальным вниманием средств массовой информации. Для их стимулирования государство ввело ряд выплат. Но механизм давал сбои — вспыхивали скандалы из-за того, что обещанные «ковидные» выплаты не доходили до медработников. Например, «скоряки» города Белебей не могли добиться положенных денег больше полугода. Врачи Туймазинской ЦРБ дошли до суда.

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«Ковидные» выплаты оказались не способны возместить возросшую нагрузку. Персонал Иглинской ЦРБ объявил о «невыносимых условиях труда». Сотрудники больницы говорили о дефиците людей в скорой помощи, поликлинике и стационаре. Низкие зарплаты вкупе с постоянными сверхурочными и ночными выездами привели к текучке кадров — молодые специалисты не задерживались, а опытные работники перестали справляться со стрессом.

Самый резонансный случай произошёл в Ишимбае. Неукомплектованные бригады, переработки, «мизерная» зарплата привели к отчаянному шагу — коллектив скорой помощи начал «итальянскую забастовку». Это форма протеста, заключающаяся в неукоснительном выполнении обязательств и инструкций сотрудниками, что приводит к замедлению темпа работы и снижению доходов работодателя. Дело в том, что прямая забастовка в учреждениях здравоохранения невозможна.

Нервная борьба, незаконные увольнения профсоюзного актива, широкие общественные обсуждения не прошли бесследно. Во-первых, они выявили истинное положение дел внутри медицинской системы. Во-вторых, своего места лишился главврач Ишимбайской ЦРБ. В-третьих, не только СМИ и общественность, но и надзорные органы обратили внимание на нарушение прав работников.

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Один соискатель на пять вакансий

Объяснить текущее положение медработников могут два фактора. В министерстве здравоохранения и министерстве труда говорят о нехватке людей.

Действительно, медицина в республике столкнулась с кадровой проблемой. Она затронула как врачебный, так и средний и младший медицинский персонал, а также водителей и санитаров.

Острее всего ситуация в городах республике — Уфимской агломерации, Стерлитамаке, Нефтекамске и Сибае.

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Тотальное недофинансирование и коллективные действия

Экс-депутат Госдумы, ныне депутат Астраханской облдумы Олег Шеин является вице-президентом Конфедерации труда России — объединения отраслевых независимых профсоюзов. Одно из направлений деятельности — поддержка профсоюза медработников «Действие».

Олег Шеин считает, что главная проблема — тотальное недофинансирование системы здравоохранения. Но решают её власти по-своему, потому что по проекту бюджета на 2024 год расходы на медицину сократятся. Развитие первичной медицинской помощи сокращается с 9,5 млрд до 7,7 млрд рублей. В целом национальный проект «Здравоохранение» на следующий год получит 289,9 млрд рублей — на 31,4 млрд меньше, чем в 2023 году. Цифры приведены без учёта инфляции.

Избежать нападений на медиков депутат предлагает ужесточением уголовного наказания. В частности, Олег Шеин прокомментировал недавний случай в Башкирии, когда нападению пациента подверглась фельдшерка скорой помощи.

— Это образцово-показательная история для уголовных дел по полной программе, чтобы ни у кого не было настроения это повторить. Ведь все понимают, что произойдёт при нападении на полицейского? — О. Шеин.

Депутат считает, что права медицинских работников должны решаться не одиночными жалобами работников, а коллективным образом. «В России сохраняются условия для независимых объединений работников», — считает наш собеседник. Это один из немногих элементов законодательства, где у людей есть возможность формирования независимых и имеющих определённые права организаций.

— Вопрос не только в том, что нарушаются права медработников — зачастую этих прав нет. И нужны срочные мероприятия, чтобы они возникли. — О. Шеин.
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Выход из тупика

Объективные обстоятельства — ситуация на рынке труда, — и субъективный фактор — нехватка денег в здравоохранении, привели к тому, что медработники вынуждены перерабатывать за себя и за других, чтобы поддерживать систему в равновесии.

Несмотря на победу над пандемией, медики продолжают жаловаться на ущемление своих интересов. Диалектика ситуации в том, что разрешение положения невозможно без активного участия самих медработников.

#Общество#Город#Медицина#Новости Башкирии#Здравоохранение#Здоровье#Идэль Гумеров#Дефицит кадров
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