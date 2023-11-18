Кадровый голод в Башкирии охватил медицину: не хватает врачей, фельдшеров, водителей

Многим знакома ситуация — скорая помощь приезжает в неполной бригаде, порой — с опозданием. Электронная запись к гастроэнтерологу занята на три месяца вперёд, а к терапевту очередь растягивается до дверей больницы. В сёлах фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) закрыты. Дело в том, что в медучреждениях катастрофически не хватает персонала.