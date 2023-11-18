Кадровый голод в Башкирии охватил медицину: не хватает врачей, фельдшеров, водителей

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
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Updated Сегодня, 05:26
В Башкирии образовался серьёзный дефицит медицинских кадров. Об этом Mkset узнал от минтруда и минздрава республики.
Кадровый голод затрагивает многие сферы — промышленность, общественный транспорт, коммунальную сферу. Выяснилось, что работников не хватает и в бюджетной сфере — здравоохранении и образовании.
Многим знакома ситуация — скорая помощь приезжает в неполной бригаде, порой — с опозданием. Электронная запись к гастроэнтерологу занята на три месяца вперёд, а к терапевту очередь растягивается до дверей больницы. В сёлах фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) закрыты. Дело в том, что в медучреждениях катастрофически не хватает персонала.
Министерство здравоохранения отмечает, что в Башкирии наметился дефицит медработников среднего звена, санитаров, а также водителей скорой помощи. К концу сентября потребность в среднем медперсонале составляла 932 человека, в том числе в фельдшерах — 316 человек. Медучреждения республики нуждаются в 124 водителях скорой помощи и 120 санитарах. В этот список не вошли врачи.
По данным министерства труда, в сфере здравоохранения открыто 3052 вакансии. И только 622 соискателя, состоящих на учёте в центрах занятости, имеют опыт работы в медицине. Например, на 428 вакансий медсестры приходится только 82 резюме, а на вакансии заведующего фельдшерским-акушерским пунктом желающих не нашлось.
Острее всего ситуация в лечебных учреждениях Уфы и района — им не хватает 272 врачей и 589 средних медицинских работников. Следом идут Стерлитамак, Нефтекамск и Сибай.
Профессия медицинских работников — опасная и зачастую неблагодарная. Мы рассказывали истории, когда медики подвергались нападениям во время работы.