Экс-главврача бастовавшей Ишимбайской ЦРБ обвинили в превышении полномочий

За забастовкой сразу последовали и увольнения трех фельдшеров: Рамиля Разяповв, Веры Высогорец и Альбины Абдрахмановой. Женщин уволили за прогул в свой выходной день. Дело в том, что за день до этого главврач составил приказ о привлечении сотрудниц к работе за двойную оплату по производственной необходимости, однако приказ был направлен Почтой России и своевременно Высогорец и Абдрахманова с ним ознакомиться не успели. Рамиль Разяпов, был уволен в связи с тем, что выезжал на вызовы в ночную смену без дефибриллятора. Мужчина был готов написать объяснительную, однако вместо этого руководство больницы, по словам самого фельдшера, ознакомили его с заранее заготовленным приказом об увольнении.