Экс-главврача бастовавшей Ишимбайской ЦРБ обвинили в превышении полномочий

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В Ишимбайский городской суд было передано уголовное дело в отношение бывшего главврача Ишимбайской ЦРБ Валерия Шапочкина. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» и «Превышение должностных полномочий».
Согласно информации на сайте горсуда, рассматриваться дело будет единолично судьей, а заседание уже назначено на 23 мая.
Напомним, что Валерий Шапочкин был уволен из Ишимабайской ЦРБ в апреле 2022 года по инициативе работодателя. Произошло это вскоре после «Итальянской забастовки» сотрудников скорой помощи, которую те провели в феврале из-за тяжелейших условий труда и мизерных зарплат.
За забастовкой сразу последовали и увольнения трех фельдшеров: Рамиля Разяповв, Веры Высогорец и Альбины Абдрахмановой. Женщин уволили за прогул в свой выходной день. Дело в том, что за день до этого главврач составил приказ о привлечении сотрудниц к работе за двойную оплату по производственной необходимости, однако приказ был направлен Почтой России и своевременно Высогорец и Абдрахманова с ним ознакомиться не успели. Рамиль Разяпов, был уволен в связи с тем, что выезжал на вызовы в ночную смену без дефибриллятора. Мужчина был готов написать объяснительную, однако вместо этого руководство больницы, по словам самого фельдшера, ознакомили его с заранее заготовленным приказом об увольнении.
После чего в Ишимбайский суд были направлены иски против ЦРБ с требованием признать незаконным увольнение сотрудников. Кроме того, на сторону сотрудников «скрой» встала и Гострудинспекция, которая заявила о незаконности действий главврача Валерия Шапочкина. Так, суд удовлетворит иски Резяпова, Высогорец и Абдрахмановой и поставил выплатить компенсацию.