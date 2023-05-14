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Экс-главврача бастовавшей Ишимбайской ЦРБ обвинили в превышении полномочий

14 мая 2023, 11:31
Фото: Валерий Шапочкин // vk.com

В Башкирии экс-главврач бастовавшей Ишимбайской ЦРБ пойдет под суд по уголовному делу

Валерия Шапочкина обвиняют в превышение должностных полномочий, а также в нарушении прав и законных интересов граждан, сообщили в пресс-службе городского суда.

В Ишимбайский городской суд было передано уголовное дело в отношение бывшего главврача Ишимбайской ЦРБ Валерия Шапочкина. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» и «Превышение должностных полномочий».

Согласно информации на сайте горсуда, рассматриваться дело будет единолично судьей, а заседание уже назначено на 23 мая.

Напомним, что Валерий Шапочкин был уволен из Ишимабайской ЦРБ в апреле 2022 года по инициативе работодателя. Произошло это вскоре после «Итальянской забастовки» сотрудников скорой помощи, которую те провели в феврале из-за тяжелейших условий труда и мизерных зарплат.

За забастовкой сразу последовали и увольнения трех фельдшеров: Рамиля Разяповв, Веры Высогорец и Альбины Абдрахмановой. Женщин уволили за прогул в свой выходной день. Дело в том, что за день до этого главврач составил приказ о привлечении сотрудниц к работе за двойную оплату по производственной необходимости, однако приказ был направлен Почтой России и своевременно Высогорец и Абдрахманова с ним ознакомиться не успели. Рамиль Разяпов, был уволен в связи с тем, что выезжал на вызовы в ночную смену без дефибриллятора. Мужчина был готов написать объяснительную, однако вместо этого руководство больницы, по словам самого фельдшера, ознакомили его с заранее заготовленным приказом об увольнении.

После чего в Ишимбайский суд были направлены иски против ЦРБ с требованием признать незаконным увольнение сотрудников. Кроме того, на сторону сотрудников «скрой» встала и Гострудинспекция, которая заявила о незаконности действий главврача Валерия Шапочкина. Так, суд удовлетворит иски Резяпова, Высогорец и Абдрахмановой и поставил выплатить компенсацию.

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#Элина Сайфранова
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