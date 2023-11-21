Колоссальные переработки и недоплаты: как в Башкирии нарушают права медработников

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Недавно мы рассказывали о случаях, когда медработники подвергались нападениям. Часто им приходится сталкиваться с неадекватным и неблагодарным поведением пациентов.
Мы узнали, как обстоит дела с правами медицинских работников в Башкирии. В основном они касаются переработок, зарплаты и обеспечения средствами защиты.
С начала 2023 года в Гострудинспекцию поступило 108 обращений, связанных с нарушением прав медиков. Одна из главных проблем медучреждений — переработка и ненадлежащая оплата труда. Например, часто руководители подменяют понятия — сверхурочную работу называют «совместительством».
В родильном отделении города Салавата 48 сотрудников сообщали, что их регулярно без согласия привлекали к сверхурочной работе, которую не оплачивали должным образом. И там работодатель пытался выдать переработки за внутреннее совместительство.
«Никакого совместительства нет, — говорят в надзорном органе, — а есть колоссальные переработки, которые оплачиваются в одинарном размере».
Кроме зарплаты, работников волнуют вопросы о режиме труда и отдыха (например, отпусков), охраны труда (обеспечения спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты). Трудовые инспекторы понимают, что причина переработок — в нехватке персонала. Из-за этого некоторым приходится находиться на рабочем месте сутками. Но такой режим и повышенный объём нагрузки надо оплачивать должным образом, а не искать пути обхода трудового законодательства — говорят в Гострудинспекции.
К сожалению, в статистику попадают не все случаи нарушений прав работников, потому что правительство России ввело мораторий на проверки работодателей. Из-за этого картина, представленная жалобами сотрудников, остаётся неполной — многое теряется из поля зрения органов. Но даже несколько плановых проверок, которые удалось провести, выявили серьёзные нарушения.
Например, в Кармаскалинской центральной районной больнице врач-хирург совмещал работу во вредных условиях на двух ставках, что запрещено законом. Также там не доплачивали за работу в сельской местности и вредных условиях и за стаж медсестре-анестезиологу.
Тоже самое происходило в Республиканском противотуберкулёзном диспансере — там совмещали должности медсёстры. В Нефтекамске рентгенолаборант за месяц отработал норму рабочего времени по основному договору и превысил норму в два раза по внутреннему совместительству, что нарушает режим труда и отдыха.
Часто нарушение прав работников приходится доказывать через суд, что затягивает восстановление их законных интересов. Например, фельдшерам, медсёстрам и участковым врачам Баймакской ЦРБ пришлось ждать 3 года, когда им вернут стимулирующие надбавки. Руководство больницы задолжало 103 работникам более 300 тысяч рублей. В Мечетлинском районе 115 работникам те же 3 года отказывались выплатить 142 тысячи рублей — две медсестры не дожили до справедливого решения суда.
Кроме медицинских работников, страдает и персонал учреждений. В той же городской больнице Нефтекамска водители работали без периодических медосмотров. Водителям, слесарям-сантехникам и плотникам не выдавали средства индивидуальной защиты.
Одной из причин массовых жалоб и большого количества выявленных нарушений является нехватка кадров. В министерстве здравоохранения признают, что трудовых ресурсов не хватает во всех звеньях здравоохранения — врачебном, среднем и младшем персонале.