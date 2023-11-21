Колоссальные переработки и недоплаты: как в Башкирии нарушают права медработников

Часто нарушение прав работников приходится доказывать через суд, что затягивает восстановление их законных интересов. Например, фельдшерам, медсёстрам и участковым врачам Баймакской ЦРБ пришлось ждать 3 года, когда им вернут стимулирующие надбавки. Руководство больницы задолжало 103 работникам более 300 тысяч рублей. В Мечетлинском районе 115 работникам те же 3 года отказывались выплатить 142 тысячи рублей — две медсестры не дожили до справедливого решения суда.