mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В трудовой инспекции рассказали, как часто нарушаются права медиков в Башкирии

Колоссальные переработки и недоплаты: как в Башкирии нарушают права медработников

21 ноября 2023, 08:05
Фото: 1MI

В трудовой инспекции рассказали, как часто нарушаются права медиков в Башкирии

С начала года в трудовую инспекцию поступило больше сотни обращений.

Недавно мы рассказывали о случаях, когда медработники подвергались нападениям. Часто им приходится сталкиваться с неадекватным и неблагодарным поведением пациентов.

Пьяные пациенты и несчастные родители: как часто в Башкирии нападают на медработников
Узнать подробнее

Мы узнали, как обстоит дела с правами медицинских работников в Башкирии. В основном они касаются переработок, зарплаты и обеспечения средствами защиты.

С начала 2023 года в Гострудинспекцию поступило 108 обращений, связанных с нарушением прав медиков. Одна из главных проблем медучреждений — переработка и ненадлежащая оплата труда. Например, часто руководители подменяют понятия — сверхурочную работу называют «совместительством».

В родильном отделении города Салавата 48 сотрудников сообщали, что их регулярно без согласия привлекали к сверхурочной работе, которую не оплачивали должным образом. И там работодатель пытался выдать переработки за внутреннее совместительство.

«Никакого совместительства нет, — говорят в надзорном органе, — а есть колоссальные переработки, которые оплачиваются в одинарном размере».

Кроме зарплаты, работников волнуют вопросы о режиме труда и отдыха (например, отпусков), охраны труда (обеспечения спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты). Трудовые инспекторы понимают, что причина переработок — в нехватке персонала. Из-за этого некоторым приходится находиться на рабочем месте сутками. Но такой режим и повышенный объём нагрузки надо оплачивать должным образом, а не искать пути обхода трудового законодательства — говорят в Гострудинспекции.

Суд встал на стороне медиков в деле против минздрава Башкирии и районной больницы
Узнать подробнее

К сожалению, в статистику попадают не все случаи нарушений прав работников, потому что правительство России ввело мораторий на проверки работодателей. Из-за этого картина, представленная жалобами сотрудников, остаётся неполной — многое теряется из поля зрения органов. Но даже несколько плановых проверок, которые удалось провести, выявили серьёзные нарушения.

Например, в Кармаскалинской центральной районной больнице врач-хирург совмещал работу во вредных условиях на двух ставках, что запрещено законом. Также там не доплачивали за работу в сельской местности и вредных условиях и за стаж медсестре-анестезиологу.

Тоже самое происходило в Республиканском противотуберкулёзном диспансере — там совмещали должности медсёстры. В Нефтекамске рентгенолаборант за месяц отработал норму рабочего времени по основному договору и превысил норму в два раза по внутреннему совместительству, что нарушает режим труда и отдыха.

Часто нарушение прав работников приходится доказывать через суд, что затягивает восстановление их законных интересов. Например, фельдшерам, медсёстрам и участковым врачам Баймакской ЦРБ пришлось ждать 3 года, когда им вернут стимулирующие надбавки. Руководство больницы задолжало 103 работникам более 300 тысяч рублей. В Мечетлинском районе 115 работникам те же 3 года отказывались выплатить 142 тысячи рублей — две медсестры не дожили до справедливого решения суда.

Клопы в отделении скорой помощи: медработники в Башкирии бьют тревогу
Узнать подробнее

Кроме медицинских работников, страдает и персонал учреждений. В той же городской больнице Нефтекамска водители работали без периодических медосмотров. Водителям, слесарям-сантехникам и плотникам не выдавали средства индивидуальной защиты.

Одной из причин массовых жалоб и большого количества выявленных нарушений является нехватка кадров. В министерстве здравоохранения признают, что трудовых ресурсов не хватает во всех звеньях здравоохранения — врачебном, среднем и младшем персонале.

Кадровый голод в Башкирии охватил медицину: не хватает врачей, фельдшеров, водителей
Узнать подробнее
#Общество#Медицина#Новости Башкирии#Здравоохранение#Идэль Гумеров#Гострудинспекция#Медработники
Подпишитесь
Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии
Сегодня, 10:56
Арочный мост через Белую реку будет отремонтирован раньше запланированного срока
Сегодня, 06:14
В Башкирии инфляция в октябре выросла: известна причина роста
Сегодня, 07:26
Морозы до -12℃ и снег каждый день: какая погода ждет жителей Уфы на этой неделе
Вчера, 04:55
Чиновник, предлагавший установить в автобусах Уфы турникеты, получил новую должность
Вчера, 08:00
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Башкирии
Вчера, 05:00