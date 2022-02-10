Врачи Туймазинской ЦРБ выиграли суд с больницей по «ковидным» выплатам

Ранее медики Иглинской ЦРБ сообщили о невыносимых условиях труда, связанных с сверхурочной работой и отсутствием надбавок за трудовой стаж. Тогда врачи заявляли о сильной нехватки кадров и об ужасном отношении и полном безразличии со стороны руководства. По словам одного из сотрудников, чтобы заработать себе хоть что-то на жизнь, нужно брать дополнительные смены, с учетом того, что в одной бригаде скорой помощи чаще всего работает только один человек.