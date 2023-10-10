Клопы в отделении скорой помощи: медработники в Башкирии бьют тревогу

Однако результаты самостоятельной обработки не избавили от клопов. Более того, из-за неимоверной вони химикатами работники не могли отдыхать внутри помещения. Они вынуждены были проводить время на улице днём, а по ночам — в личных автомобилях. При этом, отмечают недовольные мадработники, администрация больницы сначала обещала провести ремонт здания, а потом предоставить новое помещение для «скоряков».