mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Фельдшеры и водители скорой помощи в Башкирии пожаловались на холод и клопов

Клопы в отделении скорой помощи: медработники в Башкирии бьют тревогу

10 октября 2023, 06:54
Фото: 1MI

Фельдшеры и водители скорой помощи в Башкирии пожаловались на холод и клопов

Министерство здравоохранения обещает им новое здание.

Работники скорой помощи в Бирске пожаловались на невыносимые условия труда. В их отделении обнаружились клопы.

По словам работников, 2 месяца назад в старом здании отделения скорой помощи появились клопы. Старший фельдшер о неприятном открытии сообщил руководству Бирской центральной районной больницы. За свой счёт работники провели обработку от клопов дихлофосом и специальным карандашом.

В перинатальном центре Башкирии разгорается новый скандал
Узнать подробнее

Однако результаты самостоятельной обработки не избавили от клопов. Более того, из-за неимоверной вони химикатами работники не могли отдыхать внутри помещения. Они вынуждены были проводить время на улице днём, а по ночам — в личных автомобилях. При этом, отмечают недовольные мадработники, администрация больницы сначала обещала провести ремонт здания, а потом предоставить новое помещение для «скоряков».

Больше всего фельдшеры и водители боялись «привезти» клопов к своим пациентам и заболеть из-за холода. Тем более, отопление дали только 9 октября.

В конце концов специальная бригада провела санитарную обработку от клопов после того, как работники заявили о намерениях обратиться в Роспотребнадзор. Кроме того, профсоюз «Действие» направил заявления в МЧС, Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) и Госжилинспекцию.

Угрозы и работа на износ: в Башкирии врачи пожаловались на невыносимые условия труда
Узнать подробнее

В минздраве Башкирии ответили, что помещения для размещения отделения скорой помощи активно готовят к сдаче. В здании, где раньше находилась поликлиника для взрослого населения, проведена перепланировка, ремонт, завезена мебель. Медработникам обещают предоставить новое помещение в 2024 году.

Профсоюз «Действие» 8 октября сообщил, что в отделение скорой помощи подключили отопление после вмешательства ЕДДС.

Напомним, координатор профсоюза медработников «Действие» Антон Орлов отбывает срок за «мошенничество».

#Уфа#Медицина#Новости Башкирии#Бирск#Идэль Гумеров
Подпишитесь
«Врёт и не заикается»: уфимцы жёстко высказались о чиновниках, проверявших автобусы
Сегодня, 05:10
Тело школьницы обнаружили в багажнике в Уфе: первые подробности
Сегодня, 06:28
Оклады учителей в Башкирии в 2 раза ниже МРОТ
Сегодня, 05:30
Правительственный борт заметили в небе над Башкирией
Сегодня, 07:25
Концерты группы ДДТ переносят на следующий год из-за опасного заболевания Шевчука
Вчера, 10:45
Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки
6 октября, 06:15