Клопы в отделении скорой помощи: медработники в Башкирии бьют тревогу

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Работники скорой помощи в Бирске пожаловались на невыносимые условия труда. В их отделении обнаружились клопы.
По словам работников, 2 месяца назад в старом здании отделения скорой помощи появились клопы. Старший фельдшер о неприятном открытии сообщил руководству Бирской центральной районной больницы. За свой счёт работники провели обработку от клопов дихлофосом и специальным карандашом.
Однако результаты самостоятельной обработки не избавили от клопов. Более того, из-за неимоверной вони химикатами работники не могли отдыхать внутри помещения. Они вынуждены были проводить время на улице днём, а по ночам — в личных автомобилях. При этом, отмечают недовольные мадработники, администрация больницы сначала обещала провести ремонт здания, а потом предоставить новое помещение для «скоряков».
Больше всего фельдшеры и водители боялись «привезти» клопов к своим пациентам и заболеть из-за холода. Тем более, отопление дали только 9 октября.
В конце концов специальная бригада провела санитарную обработку от клопов после того, как работники заявили о намерениях обратиться в Роспотребнадзор. Кроме того, профсоюз «Действие» направил заявления в МЧС, Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) и Госжилинспекцию.
В минздраве Башкирии ответили, что помещения для размещения отделения скорой помощи активно готовят к сдаче. В здании, где раньше находилась поликлиника для взрослого населения, проведена перепланировка, ремонт, завезена мебель. Медработникам обещают предоставить новое помещение в 2024 году.
Профсоюз «Действие» 8 октября сообщил, что в отделение скорой помощи подключили отопление после вмешательства ЕДДС.
Напомним, координатор профсоюза медработников «Действие» Антон Орлов отбывает срок за «мошенничество».