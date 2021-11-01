В Башкирии в 2021 году из госмедицины ушли 302 врача и 848 фельдшеров и медсестер

В 2021 году отток медицинских кадров из государственной медицины в Башкирии составил более тысячи человек, об этом сообщили на сайте регионального Минздрава

Информацию о масштабах оттока медицинских кадров из региона, а точнее из бюджетной медицины, в отчете Минздрава о реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" на 2021-2026 годы за 3 квартал 2021 года. Так, из государственных поликлиник и больниц республики в текущем году ушли 302 врача, а также 848 фельдшеров и медсестер. Таким образом по данным ведомства в Башкирии на 10 тысяч населения приходится 38 врачей и 101,9 медиков среднего звена. Объясняются в отчете и причины сложившейся ситуации, в качестве обоснования отклонения фактического значения целевого индикатора и показателя государственной программы от его планового значения на конец отчетного периода значится интенсивность движения и «текучесть» кадров в бюджетных медучреждениях Башкирии. В той же графе значится, что доля врачей пенсионного возраста (женщин от 56 лет и старше, мужчин от 60 и старше) составила 18,7% (2020 г. – 19,4%) от общего числа работающих врачей. Были в обоснованиях сложившейся ситуации и традиционные причины, такие как уровень зарплаты, который не соответствует квалификации, условия труда медиков, высокая интенсивность труда, уровень стресса, юридическая ответственность, а также трудности с предоставлением жилья. Напомним, 5 октября профсоюз Минздрава Башкирии озвучил причины нехватки врачей. Республиканский профсоюз медиков Башкирии провел опрос врачей-председателей первичных профсоюзных организаций и обнародовал результаты. Говорили о кадровой проблеме и ранее, так на одном из августовских Здравчасов сообщали, что за период с января по июль 2021 года в муниципальных медицинских организациях был зафиксирован отрицательный баланс притока кадров. Речь шла именно о врачах, их уволилось на 458 человек больше, чем количество медиков, пришедших на работу. Межрегиональный профсоюз медиков «Действие» сообщал и о том, что в Иглинской ЦРБ происходило массовое увольнение терапевтов. Тогда координатор Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» в Башкирии Антон Орлов сообщил, что из больницы ушли 13 из 19 медиков, но в самой больнице отрицали увольнения врачей.