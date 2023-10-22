Суд встал на стороне медиков в деле против минздрава Башкирии и районной больницы

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
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Updated Сегодня, 13:41
Суд встал на сторону фельдшеров. В Белорецке коллектив скорой помощи объединился в профсоюз и добился улучшений условий труда.
Разбирательства между фельдшерами скорой помощи и центральной районной больницы начались в мае. Медработники были недовольны тем, как рассчитывается вредность труда, оплачивается совместительство и работа в неполной бригаде.
«Скоряки» объединились в ячейку профсоюза «Действие». Их поддержала белорецкая межрайонная прокуратура, а также гострудинспекция. По другую сторону баррикад расположились Белорецкая центральная районная клиническая больница и министерство здравоохранение.
Судебное разбирательство несколько раз возобновлялось из-за изменений предмета иска или вступления в дело новых лиц. 16 октября стало известно, что суд встал на сторону работников, частично удовлетворив их иск.
По словам исполняющего обязанности координатора профсоюза «Действие», суд признал работу, выполняемую фельдшерами во вредных условиях труда по совместительству, сверхурочной. Также суд обязал работодателя доплачивать 100% к зарплате за работу в неукомплектованной бригаде (это те случаи, когда в карете скорой помощи работает один фельдшер вместо двух).
Несколько дней назад стало известно о том, что суд защитил водителей автобусов. Бизнесмен задолжал им миллионы рублей. Ранее маленькими зарплатами возмущались работники аппарата мировых судей.