Суд встал на стороне медиков в деле против минздрава Башкирии и районной больницы

По словам исполняющего обязанности координатора профсоюза «Действие», суд признал работу, выполняемую фельдшерами во вредных условиях труда по совместительству, сверхурочной. Также суд обязал работодателя доплачивать 100% к зарплате за работу в неукомплектованной бригаде (это те случаи, когда в карете скорой помощи работает один фельдшер вместо двух).